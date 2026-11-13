Владельца Tinder оштрафовали на 11 млн евро за нарушение конфиденциальности

Ирландский регулятор по защите персональных данных оштрафовал Match Group, владельца приложения для знакомств Tinder, на €11 млн. Причиной стало то, что сервис не предоставлял пользователям полные копии их персональных данных по соответствующему запросу. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) в пятницу заявила, что инструмент Tinder, с помощью которого пользователи могут скачать свои персональные данные, не соответствует установленным требованиям.

В январе 2020 года DPC начала расследование, сосредоточившись на том, соответствует ли инструмент Tinder «Скачать мои данные» требованиям Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).

В решении, объявленном в пятницу, регулятор отметил, что инструмент не предоставлял пользователям все их персональные данные. Некоторые категории информации были пропущены, а в отдельных случаях пользователи получали лишь обобщённую информацию о своих данных.

Регулятор подчеркнул, что инструмент не соответствовал требованиям GDPR, согласно которым люди имеют право получать доступ к своим персональным данным, хранящимся у компании.

Заместитель уполномоченного Ирландской комиссии по защите данных Грэм Дойл заявил, что автоматизированные инструменты доступа к информации «могут быть полезным и эффективным способом» предоставления людям доступа к их персональным данным. В то же время они «должны обеспечивать справедливость и прозрачность в отношении объёма предоставленной информации».

Match Group оштрафовали на €11 млн, вынесли официальное предупреждение и обязали в течение трёх месяцев привести обработку персональных данных в соответствие с требованиями GDPR.

Представитель Match Group заявил, что компания будет обжаловать решение.

Tinder сотрудничал с DPC на протяжении всего расследования, и мы уверены в надёжности механизмов защиты конфиденциальности, которые создали для наших пользователей