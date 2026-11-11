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Ірландія братиме дієву участь в Коаліції укриттів - Зеленський

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Зеленський домовився з прем’єром Ірландії про участь країни в Коаліції укриттів. Київ готовий допомогти Дубліну з морськими дронами та безпекою.

Ірландія братиме дієву участь в Коаліції укриттів - Зеленський

Ірландія дієво долучиться до Коаліції укриттів. Київ готовий допомогти Дубліну з морськими дронами та безпекою на морі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський сьогодні провів зустріч із прем'єром Ірландії Міхолом Мартіном і поінформував про те, що відбувається на фронті і як складно  відновлювати українську інфраструктуру після російських ударів.

Вдячний за готовність допомагати і за пакети підтримки, які Ірландія надає. Домовилися, що Ірландія братиме дієву участь в Коаліції укриттів. Дякую за цей внесок. Обговорили сьогодні деталі нашої угоди Drone Deal з Ірландією. Пріоритет – морські дрони і безпека на морі. Ми готові допомогти Ірландії з цим 

- повідомив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Ірландії, де заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Антоніна Туманова

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