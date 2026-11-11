Ирландия примет деятельное участие в Коалиции укрытий — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский договорился с премьер-министром Ирландии об участии страны в Коалиции укрытий. Киев готов помочь Дублину с морскими дронами и безопасностью.
Ирландия активно присоединится к Коалиции укрытий. Киев готов помочь Дублину с морскими дронами и безопасностью на море. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский сегодня провел встречу с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином и проинформировал о том, что происходит на фронте и как сложно восстанавливать украинскую инфраструктуру после российских ударов.
Благодарен за готовность помогать и за пакеты поддержки, которые предоставляет Ирландия. Договорились, что Ирландия будет активно участвовать в Коалиции укрытий. Спасибо за этот вклад. Сегодня обсудили детали нашего соглашения Drone Deal с Ирландией. Приоритет — морские дроны и безопасность на море. Мы готовы помочь Ирландии с этим
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Ирландию, где запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.