Ирландия примет деятельное участие в Коалиции укрытий — Зеленский

Ирландия активно присоединится к Коалиции укрытий. Киев готов помочь Дублину с морскими дронами и безопасностью на море. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский сегодня провел встречу с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином и проинформировал о том, что происходит на фронте и как сложно восстанавливать украинскую инфраструктуру после российских ударов.

Благодарен за готовность помогать и за пакеты поддержки, которые предоставляет Ирландия. Договорились, что Ирландия будет активно участвовать в Коалиции укрытий. Спасибо за этот вклад. Сегодня обсудили детали нашего соглашения Drone Deal с Ирландией. Приоритет — морские дроны и безопасность на море. Мы готовы помочь Ирландии с этим