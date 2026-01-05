300 тонн масла вылилось на дороги Днепра после атаки вражеских дронов - мэр
Киев • УНН
В результате атаки дронов на Днепр 300 тонн масла вылилось на дороги. Проезд по Набережной будет невозможен 2-3 суток.
300 тонн масла вылилось на дороги Днепра в результате атаки вражеских дронов. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает УНН.
В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла! Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток
Мэр призвал жителей Днепра следить за официальными ресурсами горсовета.
Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог
