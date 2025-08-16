Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна

Посли країни ЄС збираються на позачергове засідання у суботу, 16 серпня, після саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці напередодні, пише УНН.

Деталі

Представники країн-членів ЄС збираються у форматі Coreper.

"Неформальне засідання Coreper 2 – комітет постійних представників, 16 серпня 2025 р.", - ідеться в порядку денному на сайті Ради ЄС.

Як повідомляється, початок зустрічі було заплановано у суботу, 16 серпня, о 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом).

"Розмова не була простою": Трамп та Зеленський розмовляли годину, потім приєдналися лідери Європи і НАТО - Axios