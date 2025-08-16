Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна
Київ • УНН
Посли країн ЄС проведуть позачергове засідання 16 серпня після саміту президентів США та рф на Алясці. Зустріч Coreper 2 розпочнеться о 09:30 за місцевим часом.
Посли країни ЄС збираються на позачергове засідання у суботу, 16 серпня, після саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці напередодні, пише УНН.
Деталі
Представники країн-членів ЄС збираються у форматі Coreper.
"Неформальне засідання Coreper 2 – комітет постійних представників, 16 серпня 2025 р.", - ідеться в порядку денному на сайті Ради ЄС.
Як повідомляється, початок зустрічі було заплановано у суботу, 16 серпня, о 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом).
