Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 96672 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 121084 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 81237 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 76838 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 69467 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 117424 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 209629 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 86691 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 189292 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Посли країн ЄС проведуть позачергове засідання 16 серпня після саміту президентів США та рф на Алясці. Зустріч Coreper 2 розпочнеться о 09:30 за місцевим часом.

Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна

Посли країни ЄС збираються на позачергове засідання у суботу, 16 серпня, після саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці напередодні, пише УНН.

Деталі

Представники країн-членів ЄС збираються у форматі Coreper.

"Неформальне засідання Coreper 2 – комітет постійних представників, 16 серпня 2025 р.", - ідеться в порядку денному на сайті Ради ЄС.

Як повідомляється, початок зустрічі було заплановано у суботу, 16 серпня, о 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом).

"Розмова не була простою": Трамп та Зеленський розмовляли годину, потім приєдналися лідери Європи і НАТО - Axios16.08.25, 10:23 • 2424 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Рада Європейського Союзу
Дональд Трамп
Європейський Союз