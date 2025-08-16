Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина
Киев • УНН
Послы стран ЕС проведут внеочередное заседание 16 августа после саммита президентов США и рф на Аляске. Встреча Coreper 2 начнется в 09:30 по местному времени.
Послы стран ЕС собираются на внеочередное заседание в субботу, 16 августа, после саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске накануне, пишет УНН.
Детали
Представители стран-членов ЕС собираются в формате Coreper.
"Неформальное заседание Coreper 2 – комитет постоянных представителей, 16 августа 2025 г.", - говорится в повестке дня на сайте Совета ЕС.
Как сообщается, начало встречи было запланировано в субботу, 16 августа, в 09:30 по местному времени (10:30 по Киеву).
