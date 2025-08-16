Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина

$41.450.00
48.440.00
ukenru
07:28 • 8562 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 103503 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 125412 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 85342 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 80559 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 71928 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 118806 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 213614 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 86978 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 192659 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.2м/с
41%
752мм
Популярные новости
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон15 августа, 23:40 • 23820 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo16 августа, 01:12 • 31375 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 71581 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 18441 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 18164 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 213614 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 185990 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 192657 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 207263 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 290987 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 3486 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 13091 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 126732 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 207009 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 150626 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Холм
Доллар США

Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина

Киев • УНН

 • 6714 просмотра

Послы стран ЕС проведут внеочередное заседание 16 августа после саммита президентов США и рф на Аляске. Встреча Coreper 2 начнется в 09:30 по местному времени.

Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина

Послы стран ЕС собираются на внеочередное заседание в субботу, 16 августа, после саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске накануне, пишет УНН.

Детали

Представители стран-членов ЕС собираются в формате Coreper.

"Неформальное заседание Coreper 2 – комитет постоянных представителей, 16 августа 2025 г.", - говорится в повестке дня на сайте Совета ЕС.

Как сообщается, начало встречи было запланировано в субботу, 16 августа, в 09:30 по местному времени (10:30 по Киеву).

"Разговор не был простым": Трамп и Зеленский разговаривали час, затем присоединились лидеры Европы и НАТО - Axios16.08.25, 10:23 • 3156 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Совет Европейского Союза
Дональд Трамп
Европейский Союз