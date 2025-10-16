ЄС обговорив дорожню карту оборонної готовності: що далі
Київ • УНН
Рада ЄС обговорила майбутню дорожню карту оборонної готовності, яка визначить цілі та завдання до 2030 року. Документ буде ухвалено 16 жовтня та представлено 23 жовтня 2025 року.
Рада ЄС з закордонних справ разом з міністрами оборони провела обговорення майбутньої дорожньої карти оборонної готовності ЄС, яка, як очікується, визначить чіткі цілі та завдання, а також конкретні етапи досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року, повідомили у євроінституції після засідання 15 жовтня, пише УНН.
Деталі
Дорожню карту, як повідомляється, "буде ухвалено Колегією єврокомісарів 16 жовтня та представлено Верховним представником ЄС та Єврокомісією на наступному засіданні Європейської ради 23 жовтня 2025 року".
Обговорення в Раді ЄС було зосереджено, зокрема, на такому:
- як якомога швидше та ефективніше усунути дефіцит військового потенціалу;
- на яких загальноєвропейських флагманських проектах зосередити час та ресурси;
- як ще більше посилити співпрацю з Україною.
Це дорожня карта з конкретними цілями, конкретними завданнями та конкретними етапами досягнення оборонної готовності до 2030 року. Звичайно, існує концепція провідних країн, завдяки якій держави-члени лідирують у цих дев'яти сферах спроможностей. […] Надзвичайно важливим є питання дронів і те, як ми можемо реально захистити Європу від атак дронів, оскільки кожній державі-члену зрозуміло, що дрони можуть з’явитися з будь-якої точки світу
Єврокомісія планує повну функціональність "стіни дронів" до кінця 2027 року - ЗМІ15.10.25, 15:04 • 2620 переглядiв