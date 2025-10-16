ЄС обговорив дорожню карту оборонної готовності: що далі

Рада ЄС з закордонних справ разом з міністрами оборони провела обговорення майбутньої дорожньої карти оборонної готовності ЄС, яка, як очікується, визначить чіткі цілі та завдання, а також конкретні етапи досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року, повідомили у євроінституції після засідання 15 жовтня, пише УНН.

Дорожню карту, як повідомляється, "буде ухвалено Колегією єврокомісарів 16 жовтня та представлено Верховним представником ЄС та Єврокомісією на наступному засіданні Європейської ради 23 жовтня 2025 року".

Обговорення в Раді ЄС було зосереджено, зокрема, на такому:

Це дорожня карта з конкретними цілями, конкретними завданнями та конкретними етапами досягнення оборонної готовності до 2030 року. Звичайно, існує концепція провідних країн, завдяки якій держави-члени лідирують у цих дев'яти сферах спроможностей. […] Надзвичайно важливим є питання дронів і те, як ми можемо реально захистити Європу від атак дронів, оскільки кожній державі-члену зрозуміло, що дрони можуть з’явитися з будь-якої точки світу