ЕС обсудил дорожную карту оборонной готовности: что дальше
Совет ЕС обсудил будущую дорожную карту оборонной готовности, которая определит цели и задачи до 2030 года. Документ будет принят 16 октября и представлен 23 октября 2025 года.
Совет ЕС по иностранным делам совместно с министрами обороны обсудил будущую дорожную карту оборонной готовности ЕС, которая, как ожидается, определит четкие цели и задачи, а также конкретные этапы достижения оборонной готовности ЕС к 2030 году, сообщили в евроинституции после заседания 15 октября, пишет УНН.
Дорожная карта, как сообщается, "будет принята Коллегией еврокомиссаров 16 октября и представлена Верховным представителем ЕС и Еврокомиссией на следующем заседании Европейского совета 23 октября 2025 года".
Обсуждение в Совете ЕС было сосредоточено, в частности, на следующем:
- как можно быстрее и эффективнее устранить дефицит военного потенциала;
- на каких общеевропейских флагманских проектах сосредоточить время и ресурсы;
- как еще больше усилить сотрудничество с Украиной.
Это дорожная карта с конкретными целями, конкретными задачами и конкретными этапами достижения оборонной готовности к 2030 году. Конечно, существует концепция ведущих стран, благодаря которой государства-члены лидируют в этих девяти областях возможностей. […] Чрезвычайно важен вопрос дронов и то, как мы можем реально защитить Европу от атак дронов, поскольку каждому государству-члену понятно, что дроны могут появиться из любой точки мира
