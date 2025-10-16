ЕС обсудил дорожную карту оборонной готовности: что дальше

$41.750.14
05:41 • 1206 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 5678 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 9804 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 23249 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 48299 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 49436 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 41306 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 40035 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28459 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 21209 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением15 октября, 20:59 • 9416 просмотра
Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила15 октября, 22:57 • 6650 просмотра
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА01:02 • 8086 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы02:44 • 10902 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину03:03 • 9266 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 35713 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 50135 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 43951 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 43663 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 68374 просмотра
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Индия
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 16002 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 65799 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 44506 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 47101 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 52961 просмотра
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"
Нефть марки Brent
«Калибр» (семейство ракет)
9К720 Искандер

ЕС обсудил дорожную карту оборонной готовности: что дальше

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Совет ЕС обсудил будущую дорожную карту оборонной готовности, которая определит цели и задачи до 2030 года. Документ будет принят 16 октября и представлен 23 октября 2025 года.

ЕС обсудил дорожную карту оборонной готовности: что дальше

Совет ЕС по иностранным делам совместно с министрами обороны обсудил будущую дорожную карту оборонной готовности ЕС, которая, как ожидается, определит четкие цели и задачи, а также конкретные этапы достижения оборонной готовности ЕС к 2030 году, сообщили в евроинституции после заседания 15 октября, пишет УНН.

Подробности

Дорожная карта, как сообщается, "будет принята Коллегией еврокомиссаров 16 октября и представлена Верховным представителем ЕС и Еврокомиссией на следующем заседании Европейского совета 23 октября 2025 года".

Обсуждение в Совете ЕС было сосредоточено, в частности, на следующем:

  • как можно быстрее и эффективнее устранить дефицит военного потенциала;
    • на каких общеевропейских флагманских проектах сосредоточить время и ресурсы;
      • как еще больше усилить сотрудничество с Украиной.

        Это дорожная карта с конкретными целями, конкретными задачами и конкретными этапами достижения оборонной готовности к 2030 году. Конечно, существует концепция ведущих стран, благодаря которой государства-члены лидируют в этих девяти областях возможностей. […] Чрезвычайно важен вопрос дронов и то, как мы можем реально защитить Европу от атак дронов, поскольку каждому государству-члену понятно, что дроны могут появиться из любой точки мира

        - прокомментировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

        Юлия Шрамко

