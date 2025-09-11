Агресивний акт загрожує безпеці ЄС: у Європейській Раді відреагували на російські дрони у Польщі

$41.210.09
48.240.05
ukenru
07:11 • 8952 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 23841 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 37939 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 85912 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 47402 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 46181 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 42510 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 80876 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 100679 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 73150 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.8м/с
37%
756мм
Популярнi новини
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video11 вересня, 01:25 • 25672 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко11 вересня, 01:44 • 14835 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 14677 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 8834 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 6336 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 23873 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 85943 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 80887 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 60376 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 100694 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Фрідріх Мерц
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 2240 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 23203 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 87882 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 79481 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 75127 перегляди
Актуальне
The Guardian
Twitter
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Агресивний акт загрожує безпеці ЄС: у Європейській Раді відреагували на російські дрони у Польщі

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Європейський Союз рішуче засуджує навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотниками 10 вересня. ЄС посилить санкції проти Росії та надаватиме підтримку Польщі.

Агресивний акт загрожує безпеці ЄС: у Європейській Раді відреагували на російські дрони у Польщі

Порушення росією повітряного простору Європейського Союзу засуджується у офіційній заяві: наголошується посиленні санкцій проти рф і необхідності тиску у протидії московської агресії.

Передає УНН із посиланням на Council European Union.

Деталі 

Ми рішуче засуджуємо навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотними літальними апаратами, яке відбулося 10 вересня. Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації з боку Росії. Він загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.

- ідеться у заяві. 

У завяві Європейськіа Рада висловлює повну солідарність з Польщею.  

Продовжуємо надавати їй підтримку, необхідну для захисту її східного кордону. Ми перебуваємо в постійному тісному контакті з польською владою.

- повідомляє Сonsilium Еuropa.

Вказується також про: 

  • рішучість підтримувати Україну у захисті від росії;
    • водночас підтримка "прагнення до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру";

      Крім того в офіційній заяві Європейської Ради зазначається, що буде "підвищено ціну для Москви", а санкції "проти Росії та тих, хто її підтримує" - значно посилено.

      Нагадаємо

      У Польщі, з міркувань національної безпеки, діятиме повна заборона на польоти у районах східного кордону. 

      Республіка Польща скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з порушенням повітряного простору російськими БПЛА.

      "За дронову атаку на Польщу у ніч проти 10 вересня відповідає росія, а не Україна. Усі, хто стверджує інше, фактично поширюють пропаганду". Про це заявив спікер польського уряду Адам Шлапка.

      Ігор Тележніков

      ПолітикаНовини Світу
      Державний кордон України
      Рада Безпеки ООН
      Рада Європейського Союзу
      Європейський Союз
      Україна
      Польща