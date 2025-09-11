Агресивний акт загрожує безпеці ЄС: у Європейській Раді відреагували на російські дрони у Польщі
Київ • УНН
Європейський Союз рішуче засуджує навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотниками 10 вересня. ЄС посилить санкції проти Росії та надаватиме підтримку Польщі.
Порушення росією повітряного простору Європейського Союзу засуджується у офіційній заяві: наголошується посиленні санкцій проти рф і необхідності тиску у протидії московської агресії.
Передає УНН із посиланням на Council European Union.
Деталі
Ми рішуче засуджуємо навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотними літальними апаратами, яке відбулося 10 вересня. Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації з боку Росії. Він загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру.
У завяві Європейськіа Рада висловлює повну солідарність з Польщею.
Продовжуємо надавати їй підтримку, необхідну для захисту її східного кордону. Ми перебуваємо в постійному тісному контакті з польською владою.
Вказується також про:
- рішучість підтримувати Україну у захисті від росії;
- водночас підтримка "прагнення до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру";
Крім того в офіційній заяві Європейської Ради зазначається, що буде "підвищено ціну для Москви", а санкції "проти Росії та тих, хто її підтримує" - значно посилено.
Нагадаємо
У Польщі, з міркувань національної безпеки, діятиме повна заборона на польоти у районах східного кордону.
Республіка Польща скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з порушенням повітряного простору російськими БПЛА.
"За дронову атаку на Польщу у ніч проти 10 вересня відповідає росія, а не Україна. Усі, хто стверджує інше, фактично поширюють пропаганду". Про це заявив спікер польського уряду Адам Шлапка.