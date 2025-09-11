Агрессивный акт угрожает безопасности ЕС: в Европейском Совете отреагировали на российские дроны в Польше
Киев • УНН
Европейский Союз решительно осуждает преднамеренное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими беспилотниками 10 сентября. ЕС усилит санкции против России и будет оказывать поддержку Польше.
Нарушение Россией воздушного пространства Европейского Союза осуждается в официальном заявлении: подчеркивается усиление санкций против РФ и необходимость давления в противодействии московской агрессии.
Передает УНН со ссылкой на Совет Европейского Союза.
Детали
Мы решительно осуждаем преднамеренное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими беспилотными летательными аппаратами, которое произошло 10 сентября. Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации со стороны России. Он угрожает безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру.
В заявлении Европейский Совет выражает полную солидарность с Польшей.
Продолжаем оказывать ей поддержку, необходимую для защиты ее восточной границы. Мы находимся в постоянном тесном контакте с польскими властями.
Указывается также о:
- решимости поддерживать Украину в защите от России;
- одновременно поддержка "стремления к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру";
Кроме того, в официальном заявлении Европейского Совета отмечается, что будет "повышена цена для Москвы", а санкции "против России и тех, кто ее поддерживает" - значительно усилены.
Напомним
В Польше, по соображениям национальной безопасности, будет действовать полный запрет на полеты в районах восточной границы.
Республика Польша созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства российскими БПЛА.
"За дроновую атаку на Польшу в ночь на 10 сентября отвечает Россия, а не Украина. Все, кто утверждает обратное, фактически распространяют пропаганду". Об этом заявил спикер польского правительства Адам Шлапка.