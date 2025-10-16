Університет Бонна обмежив доступ студентів із рф до частини курсів через санкції
Київ • УНН
Німецький університет Бонна обмежив доступ студентам з росії до окремих модулів магістерських програм "Кібербезпека" та "Комп’ютерні науки" через санкції. Ці студенти можуть продовжити навчання, обравши альтернативні модулі, та отримають індивідуальні консультації.
Німецький університет Бонна відсторонив студентів із росії від окремих модулів магістерських програм "Кібербезпека" та "Комп’ютерні науки" через правові обмеження, пов’язані з санкціями. Про це повідомила пресслужба вузу, пише УНН.
Деталі
Ці студенти можуть продовжити навчання, обравши альтернативні модулі, їм нададуть індивідуальні консультації
При цьому навчальний заклад наголосив, що виступає "проти будь-якої форми дискримінації".
Обмеження пояснюють "правовими рамками, які застосовуються у окремих випадках", зокрема Законом Німеччини про зовнішню торгівлю та регламентами Ради ЄС 2014 і липня 2025 року. Ці документи передбачають ембарго на постачання в рф певних товарів і послуг, зокрема технологій, програмного забезпечення та технічної допомоги у деяких сферах.
Правозахисниця Гера Угрюмова, яка підтримує росіян за кордоном, зазначила, що це перший подібний випадок у Німеччині. Раніше обмеження стосувалися студентів із рф у Австрії, Швейцарії та Чехії. У вересні 2025 року Угрюмова звернулася до Європарламенту з проханням уточнити обмеження для російських студентів, і там відповіли, що в ЄС діють програми навчання та стажувань для громадян рф, і візові заборони на них немає.
