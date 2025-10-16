Університет Бонна обмежив доступ студентів із рф до частини курсів через санкції

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
15:34 • 10521 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13 • 16667 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 26065 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 30041 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 40940 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 64982 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 22553 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38632 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 30318 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25429 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
У Монобанку стався масштабний збій через акцію “Знайди лимон”: співвласник банку прокоментував16 жовтня, 08:42 • 8624 перегляди
У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування16 жовтня, 08:44 • 11473 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом16 жовтня, 08:51 • 19789 перегляди
В "Нафтогазі" закликали українців змінити побутові звички через труднощі опалювального сезону16 жовтня, 09:38 • 7712 перегляди
Українське суспільство має готуватися до того, що мирне життя на найближчі роки навряд чи буде - Буданов14:18 • 8338 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 26060 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 64979 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 37612 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 58283 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 70757 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 34191 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 82861 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 60556 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 62638 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 67498 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Truth Social
Фільм
The New York Times

Університет Бонна обмежив доступ студентів із рф до частини курсів через санкції

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Німецький університет Бонна обмежив доступ студентам з росії до окремих модулів магістерських програм "Кібербезпека" та "Комп’ютерні науки" через санкції. Ці студенти можуть продовжити навчання, обравши альтернативні модулі, та отримають індивідуальні консультації.

Університет Бонна обмежив доступ студентів із рф до частини курсів через санкції

Німецький університет Бонна відсторонив студентів із росії від окремих модулів магістерських програм "Кібербезпека" та "Комп’ютерні науки" через правові обмеження, пов’язані з санкціями. Про це повідомила пресслужба вузу, пише УНН.

Деталі

Ці студенти можуть продовжити навчання, обравши альтернативні модулі, їм нададуть індивідуальні консультації 

– заявили у Боннському університеті. 

При цьому навчальний заклад наголосив, що виступає "проти будь-якої форми дискримінації".

Поточних санкцій замало, щоб зламати хребет російській економіці, Трамп готовий до дій: конгресмен на зустрічі із українською делегацією16.10.25, 19:39 • 1462 перегляди

Обмеження пояснюють "правовими рамками, які застосовуються у окремих випадках", зокрема Законом Німеччини про зовнішню торгівлю та регламентами Ради ЄС 2014 і липня 2025 року. Ці документи передбачають ембарго на постачання в рф певних товарів і послуг, зокрема технологій, програмного забезпечення та технічної допомоги у деяких сферах.

Правозахисниця Гера Угрюмова, яка підтримує росіян за кордоном, зазначила, що це перший подібний випадок у Німеччині. Раніше обмеження стосувалися студентів із рф у Австрії, Швейцарії та Чехії. У вересні 2025 року Угрюмова звернулася до Європарламенту з проханням уточнити обмеження для російських студентів, і там відповіли, що в ЄС діють програми навчання та стажувань для громадян рф, і візові заборони на них немає.

Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф16.10.25, 17:02 • 1422 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуОсвіта
Війна в Україні
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Австрія
Швейцарія
Європейський Союз
Чехія
Німеччина