Боннский университет ограничил доступ студентов из РФ к части курсов из-за санкций
Киев • УНН
Немецкий университет Бонна ограничил доступ студентам из России к отдельным модулям магистерских программ "Кибербезопасность" и "Компьютерные науки" из-за санкций. Эти студенты могут продолжить обучение, выбрав альтернативные модули, и получат индивидуальные консультации.
Немецкий университет Бонна отстранил студентов из России от отдельных модулей магистерских программ "Кибербезопасность" и "Компьютерные науки" из-за правовых ограничений, связанных с санкциями. Об этом сообщила пресс-служба вуза, пишет УНН.
Подробности
Эти студенты могут продолжить обучение, выбрав альтернативные модули, им предоставят индивидуальные консультации
При этом учебное заведение подчеркнуло, что выступает "против любой формы дискриминации".
Текущих санкций недостаточно, чтобы сломать хребет российской экономике, Трамп готов к действиям: конгрессмен на встрече с украинской делегацией16.10.25, 19:39 • 1460 просмотров
Ограничения объясняются "правовыми рамками, применяемыми в отдельных случаях", в частности Законом Германии о внешней торговле и регламентами Совета ЕС 2014 и июля 2025 года. Эти документы предусматривают эмбарго на поставки в РФ определенных товаров и услуг, в частности технологий, программного обеспечения и технической помощи в некоторых сферах.
Правозащитница Гера Угрюмова, поддерживающая россиян за рубежом, отметила, что это первый подобный случай в Германии. Ранее ограничения касались студентов из РФ в Австрии, Швейцарии и Чехии. В сентябре 2025 года Угрюмова обратилась в Европарламент с просьбой уточнить ограничения для российских студентов, и там ответили, что в ЕС действуют программы обучения и стажировок для граждан РФ, и визовых запретов на них нет.
Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ16.10.25, 17:02 • 1422 просмотра