Боннский университет ограничил доступ студентов из РФ к части курсов из-за санкций

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
15:34 • 10492 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 16606 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 26012 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 30012 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 40916 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 64959 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 22548 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38629 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30315 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25429 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
В Монобанке произошел масштабный сбой из-за акции “Найди лимон”: совладелец банка прокомментировал16 октября, 08:42 • 8420 просмотра
В сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования16 октября, 08:44 • 11362 просмотра
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом16 октября, 08:51 • 19679 просмотра
В "Нафтогазе" призвали украинцев изменить бытовые привычки из-за трудностей отопительного сезона16 октября, 09:38 • 7470 просмотра
Украинское общество должно готовиться к тому, что мирной жизни в ближайшие годы вряд ли будет - Буданов14:18 • 8102 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 26012 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 64959 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 37596 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 58262 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 70738 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 34178 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 82844 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 60545 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 62626 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 67485 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Truth Social
Фильм
Нью-Йорк Таймс

Боннский университет ограничил доступ студентов из РФ к части курсов из-за санкций

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Немецкий университет Бонна ограничил доступ студентам из России к отдельным модулям магистерских программ "Кибербезопасность" и "Компьютерные науки" из-за санкций. Эти студенты могут продолжить обучение, выбрав альтернативные модули, и получат индивидуальные консультации.

Боннский университет ограничил доступ студентов из РФ к части курсов из-за санкций

Немецкий университет Бонна отстранил студентов из России от отдельных модулей магистерских программ "Кибербезопасность" и "Компьютерные науки" из-за правовых ограничений, связанных с санкциями. Об этом сообщила пресс-служба вуза, пишет УНН.

Подробности

Эти студенты могут продолжить обучение, выбрав альтернативные модули, им предоставят индивидуальные консультации 

– заявили в Боннском университете. 

При этом учебное заведение подчеркнуло, что выступает "против любой формы дискриминации".

Текущих санкций недостаточно, чтобы сломать хребет российской экономике, Трамп готов к действиям: конгрессмен на встрече с украинской делегацией16.10.25, 19:39 • 1460 просмотров

Ограничения объясняются "правовыми рамками, применяемыми в отдельных случаях", в частности Законом Германии о внешней торговле и регламентами Совета ЕС 2014 и июля 2025 года. Эти документы предусматривают эмбарго на поставки в РФ определенных товаров и услуг, в частности технологий, программного обеспечения и технической помощи в некоторых сферах.

Правозащитница Гера Угрюмова, поддерживающая россиян за рубежом, отметила, что это первый подобный случай в Германии. Ранее ограничения касались студентов из РФ в Австрии, Швейцарии и Чехии. В сентябре 2025 года Угрюмова обратилась в Европарламент с просьбой уточнить ограничения для российских студентов, и там ответили, что в ЕС действуют программы обучения и стажировок для граждан РФ, и визовых запретов на них нет.

Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ16.10.25, 17:02 • 1422 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираОбразование
Война в Украине
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Австрия
Швейцария
Европейский Союз
Чешская Республика
Германия