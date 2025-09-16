$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
15:22 • 15955 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
14:08 • 14105 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 28484 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 43308 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 23519 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19 • 37891 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 35978 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16376 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30 • 37295 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Рада ЄС ухвалила рекомендації для українців щодо виходу з тимчасового захисту: що треба знати

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Рада ЄС ухвалила рекомендації для українців, які передбачають поступовий вихід з тимчасового захисту та перехід на інші дозволи на проживання. Документ також включає підтримку для повернення та реінтеграції в Україні.

Рада ЄС ухвалила рекомендації для українців щодо виходу з тимчасового захисту: що треба знати

Рада ЄС ухвалила рекомендації, які допоможуть українцям поступово вийти з тимчасового захисту, перейти на інші види дозволів на проживання та отримати підтримку для повернення й реінтеграції в Україні, пише УНН із посиланням на Європейську Раду.

Сьогодні Рада узгодила спільні рекомендації для переміщених українців, щоб забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто має на це право. Рекомендація також містить заходи...моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною 

- йдеться у дописі.

Перехід до інших легальних статусів проживання

Держави-члени мають надавати переміщеним українцям національні дозволи на проживання на підставі працевлаштування, навчання, освіти або сімейних обставин, за умови відповідності певним критеріям. Крім того, особи, які користуються тимчасовим захистом, повинні мати можливість подавати заявки на отримання інших статусів за законодавством ЄС, наприклад для висококваліфікованих працівників. При цьому одночасне користування тимчасовим захистом та статусами ЄС неможливе.

Підтримка реінтеграції та добровільне повернення

Багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати змогу повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для цих ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС.

Держави-члени також повинні передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами. Вони також повинні поширити права на тимчасовий захист (наприклад, пов'язані з житлом, медичним обслуговуванням та навчанням) на осіб, зареєстрованих у програмах добровільного повернення 

- зазначає Рада.

Інформація для переміщених осіб

Держави-члени повинні надавати переміщеним українцям інформацію про можливість отримання іншого правового статусу і його переваги, а також про підтримку при поверненні до України. Для цього країни ЄС мають створювати інформаційні системи та проводити кампанії добровільного повернення. Крім того, можуть запроваджувати так звані Центри Єдності, які фінансуються за рахунок програм ЄС і виконують роль контактних пунктів для українців, які допомагають з документами та надають консультації щодо працевлаштування як в Україні, так і в країні перебування.

Рекомендація, яка є керівництвом для держав-членів ЄС, набуде чинності після її прийняття.

Контекст

Від березня 2022 року ЄС надав тимчасовий захист понад 4 мільйонам переміщених українців, який діятиме до 4 березня 2027 року для тих, хто не може повернутися через війну. Ця система зменшує навантаження на національні служби притулку, оскільки заяви подавати індивідуально не потрібно. Сьогодні ухвалена рекомендація координує перехідний період та завершення тимчасового захисту, забезпечуючи спільну відповідальність держав-членів.

Відстрочка для власників житла, які поселили у себе ВПО: законопроєкт зареєстровано в Раді 16.09.25, 14:35 • 2988 переглядiв

Альона Уткіна

