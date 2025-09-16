Совет ЕС принял рекомендации для украинцев по выходу из временной защиты: что нужно знать

Совет ЕС принял рекомендации, которые помогут украинцам постепенно выйти из временной защиты, перейти на другие виды разрешений на проживание и получить поддержку для возвращения и реинтеграции в Украине, пишет УНН со ссылкой на Европейский Совет.

Сегодня Совет согласовал общие рекомендации для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию в Украину, когда позволят условия, а также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на это право. Рекомендация также содержит меры...мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и Украиной - говорится в сообщении.

Переход к другим легальным статусам проживания

Государства-члены должны предоставлять перемещенным украинцам национальные разрешения на проживание на основании трудоустройства, обучения, образования или семейных обстоятельств, при условии соответствия определенным критериям. Кроме того, лица, пользующиеся временной защитой, должны иметь возможность подавать заявки на получение других статусов по законодательству ЕС, например для высококвалифицированных работников. При этом одновременное пользование временной защитой и статусами ЕС невозможно.

Поддержка реинтеграции и добровольное возвращение

Многие украинцы, бежавшие от войны, нуждаются в поддержке, чтобы иметь возможность вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, разрешив осуществлять ознакомительные визиты в Украину. Условия для этих ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС.

Государства-члены также должны предусмотреть программы добровольного возвращения, действительные в течение ограниченного периода времени, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами. Они также должны распространить права на временную защиту (например, связанные с жильем, медицинским обслуживанием и обучением) на лиц, зарегистрированных в программах добровольного возвращения - отмечает Совет.

Информация для перемещенных лиц

Государства-члены должны предоставлять перемещенным украинцам информацию о возможности получения другого правового статуса и его преимуществах, а также о поддержке при возвращении в Украину. Для этого страны ЕС должны создавать информационные системы и проводить кампании добровольного возвращения. Кроме того, могут вводиться так называемые Центры Единства, которые финансируются за счет программ ЕС и выполняют роль контактных пунктов для украинцев, которые помогают с документами и предоставляют консультации по трудоустройству как в Украине, так и в стране пребывания.

Рекомендация, которая является руководством для государств-членов ЕС, вступит в силу после ее принятия.

Контекст

С марта 2022 года ЕС предоставил временную защиту более 4 миллионам перемещенных украинцев, которая будет действовать до 4 марта 2027 года для тех, кто не может вернуться из-за войны. Эта система уменьшает нагрузку на национальные службы убежища, поскольку заявления подавать индивидуально не нужно. Сегодня принятая рекомендация координирует переходный период и завершение временной защиты, обеспечивая общую ответственность государств-членов.

