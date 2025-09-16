Совет ЕС принял рекомендации для украинцев по выходу из временной защиты: что нужно знать

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 7882 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 15659 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 13969 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 28312 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 43101 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23473 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 37777 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 35957 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16371 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37282 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
40%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 20327 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 15924 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 14848 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 16073 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон13:03 • 8932 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 7890 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 15668 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 16082 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 43110 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 37787 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 6914 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 14850 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 48659 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 47623 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 52280 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Совет ЕС принял рекомендации для украинцев по выходу из временной защиты: что нужно знать

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Совет ЕС принял рекомендации для украинцев, предусматривающие постепенный выход из временной защиты и переход на другие разрешения на проживание. Документ также включает поддержку для возвращения и реинтеграции в Украине.

Совет ЕС принял рекомендации для украинцев по выходу из временной защиты: что нужно знать

Совет ЕС принял рекомендации, которые помогут украинцам постепенно выйти из временной защиты, перейти на другие виды разрешений на проживание и получить поддержку для возвращения и реинтеграции в Украине, пишет УНН со ссылкой на Европейский Совет.

Сегодня Совет согласовал общие рекомендации для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию в Украину, когда позволят условия, а также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на это право. Рекомендация также содержит меры...мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и Украиной 

- говорится в сообщении.

Переход к другим легальным статусам проживания

Государства-члены должны предоставлять перемещенным украинцам национальные разрешения на проживание на основании трудоустройства, обучения, образования или семейных обстоятельств, при условии соответствия определенным критериям. Кроме того, лица, пользующиеся временной защитой, должны иметь возможность подавать заявки на получение других статусов по законодательству ЕС, например для высококвалифицированных работников. При этом одновременное пользование временной защитой и статусами ЕС невозможно.

Поддержка реинтеграции и добровольное возвращение

Многие украинцы, бежавшие от войны, нуждаются в поддержке, чтобы иметь возможность вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, разрешив осуществлять ознакомительные визиты в Украину. Условия для этих ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС.

Государства-члены также должны предусмотреть программы добровольного возвращения, действительные в течение ограниченного периода времени, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами. Они также должны распространить права на временную защиту (например, связанные с жильем, медицинским обслуживанием и обучением) на лиц, зарегистрированных в программах добровольного возвращения 

- отмечает Совет.

Информация для перемещенных лиц

Государства-члены должны предоставлять перемещенным украинцам информацию о возможности получения другого правового статуса и его преимуществах, а также о поддержке при возвращении в Украину. Для этого страны ЕС должны создавать информационные системы и проводить кампании добровольного возвращения. Кроме того, могут вводиться так называемые Центры Единства, которые финансируются за счет программ ЕС и выполняют роль контактных пунктов для украинцев, которые помогают с документами и предоставляют консультации по трудоустройству как в Украине, так и в стране пребывания.

Рекомендация, которая является руководством для государств-членов ЕС, вступит в силу после ее принятия.

Контекст

С марта 2022 года ЕС предоставил временную защиту более 4 миллионам перемещенных украинцев, которая будет действовать до 4 марта 2027 года для тех, кто не может вернуться из-за войны. Эта система уменьшает нагрузку на национальные службы убежища, поскольку заявления подавать индивидуально не нужно. Сегодня принятая рекомендация координирует переходный период и завершение временной защиты, обеспечивая общую ответственность государств-членов.

Отсрочка для владельцев жилья, приютивших у себя ВПЛ: законопроект зарегистрирован в Раде16.09.25, 14:35 • 2982 просмотра

Алена Уткина

ПолитикаНаши за границей
Совет Европейского Союза
Европейский совет
Европейский Союз
Украина