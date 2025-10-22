Європарламент схвалив початок переговорів щодо заборони на імпорт російських газу та нафти
Київ • УНН
Європарламент підтримав початок переговорів з Радою ЄС щодо заборони на імпорт російського газу та нафти. Це рішення спрямоване на захист інтересів ЄС від використання росією енергоносіїв у військових цілях.
Деталі
"У середу Європарламент підтримав рішення про початок переговорів із данським головуванням у Раді (ЄС) про заборону на імпорт російського газу та нафти, запропоноване комітетами з міжнародної торгівлі та промисловості, досліджень та енергетики, які ухвалили свою позицію з цього питання 16 жовтня", - ідеться у повідомленні.
Відповідне законодавство, як вказано, спрямоване на захист інтересів ЄС від використання російською федерацією енергоносіїв у військових цілях.
Переговорники Європарламенту та Ради ЄС, як зазначається, розпочнуть обговорення з метою досягнення угоди у першому читанні, на тлі того, як міністри ЄС прийняли свою спільну позицію у понеділок.
Контекст
Це законодавство, як повідомляється, ухвалюється у відповідь на систематичне перетворення росією поставок енергоносіїв на зброю, що спостерігається протягом майже двох десятиліть і загострилося після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Військове вторгнення супроводжувалося подальшими навмисними маніпуляціями ринком, включаючи безпрецедентне недозаповнення "Газпромом" сховищ ЄС та різкі зупинки трубопроводів, що призвело до зростання цін на енергоносії до восьми разів порівняно з докризовим рівнем, зазначили у Європарламенті.