Европарламент одобрил начало переговоров о запрете на импорт российских газа и нефти
Киев • УНН
Европарламент поддержал начало переговоров с Советом ЕС о запрете на импорт российского газа и нефти. Это решение направлено на защиту интересов ЕС от использования Россией энергоносителей в военных целях.
Депутаты Европарламента готовы к переговорам с Советом ЕС о запрете на импорт российского газа и нефти, сообщили в евроинституции в среду, пишет УНН.
Подробности
"В среду Европарламент поддержал решение о начале переговоров с датским председательством в Совете (ЕС) о запрете на импорт российского газа и нефти, предложенное комитетами по международной торговле и промышленности, исследований и энергетики, которые приняли свою позицию по этому вопросу 16 октября", - говорится в сообщении.
Соответствующее законодательство, как указано, направлено на защиту интересов ЕС от использования российской федерацией энергоносителей в военных целях.
Переговорщики Европарламента и Совета ЕС, как отмечается, начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении, на фоне того, как министры ЕС приняли свою общую позицию в понедельник.
Контекст
Это законодательство, как сообщается, принимается в ответ на систематическое превращение россией поставок энергоносителей в оружие, что наблюдается в течение почти двух десятилетий и обострилось после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Военное вторжение сопровождалось дальнейшими преднамеренными манипуляциями рынком, включая беспрецедентное недозаполнение "Газпромом" хранилищ ЕС и резкие остановки трубопроводов, что привело к росту цен на энергоносители до восьми раз по сравнению с докризисным уровнем, отметили в Европарламенте.