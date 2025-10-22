$41.740.01
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 6934 просмотра
"Плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку РФ дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 11957 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 21565 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 25125 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 25588 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 33783 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45138 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43518 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35033 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
публикации
Эксклюзивы
Европарламент одобрил начало переговоров о запрете на импорт российских газа и нефти

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Европарламент поддержал начало переговоров с Советом ЕС о запрете на импорт российского газа и нефти. Это решение направлено на защиту интересов ЕС от использования Россией энергоносителей в военных целях.

Европарламент одобрил начало переговоров о запрете на импорт российских газа и нефти

Депутаты Европарламента готовы к переговорам с Советом ЕС о запрете на импорт российского газа и нефти, сообщили в евроинституции в среду, пишет УНН.

Подробности

"В среду Европарламент поддержал решение о начале переговоров с датским председательством в Совете (ЕС) о запрете на импорт российского газа и нефти, предложенное комитетами по международной торговле и промышленности, исследований и энергетики, которые приняли свою позицию по этому вопросу 16 октября", - говорится в сообщении.

Соответствующее законодательство, как указано, направлено на защиту интересов ЕС от использования российской федерацией энергоносителей в военных целях.

Переговорщики Европарламента и Совета ЕС, как отмечается, начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении, на фоне того, как министры ЕС приняли свою общую позицию в понедельник.

Страны ЕС достигли соглашения о запрете российского газа до конца 2027 года20.10.25, 13:33 • 3360 просмотров

Контекст

Это законодательство, как сообщается, принимается в ответ на систематическое превращение россией поставок энергоносителей в оружие, что наблюдается в течение почти двух десятилетий и обострилось после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Военное вторжение сопровождалось дальнейшими преднамеренными манипуляциями рынком, включая беспрецедентное недозаполнение "Газпромом" хранилищ ЕС и резкие остановки трубопроводов, что привело к росту цен на энергоносители до восьми раз по сравнению с докризисным уровнем, отметили в Европарламенте.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Европейский Союз