Страны ЕС достигли соглашения о запрете российского газа до конца 2027 года

Министры энергетики Европейского Союза согласовали общую позицию по планам запрета всех поставок газа из россии до конца 2027 года, на фоне того, как блок стремится окончательно покончить со своей зависимостью от энергоносителей от москвы, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Квалифицированное большинство официальных лиц, встретившихся в Люксембурге в понедельник, поддержали запрет, который начинается с запрета российских поставок по существующим краткосрочным контрактам до середины июня, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. Запрет на долгосрочные соглашения наступает через 18 месяцев.

Теперь могут начаться переговоры с Европейским парламентом. Цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года.

"Венгрия и Словакия не поддержали запрет", - пишет издание.

"Это касается не только нынешнего конфликта, - сказал комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в начале встречи в понедельник. - Это касается будущего. Никогда больше мы не должны совершать эту ошибку".

Министры также обсуждают энергетическую ситуацию в Украине и планы ЕС по электрификации.

ЕС получает около 15% своих поставок СПГ от москвы, что делает россию вторым по величине поставщиком топлива в Европу после США, а ежемесячный счет за этот импорт колеблется от 500 миллионов евро до 700 миллионов евро.

Испания, которая имела оговорки относительно того, будут ли правила достаточно строгими для разрыва контрактов с россией, заявила перед встречей, что поддержит соглашение.

"Мы понимаем, что она юридически надежна, - сказал Жоан Гройзар, государственный секретарь Испании по вопросам энергетики. - Мы поняли, что внешняя зависимость от любой отдельной страны - это не лучшая идея".

