Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Країни ЄС досягли угоди про заборону російського газу до кінця 2027 року

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Міністри енергетики Європейського Союзу погодили спільну позицію щодо заборони всіх поставок газу з Росії до кінця 2027 року. Це рішення спрямоване на повне припинення залежності блоку від російських енергоносіїв.

Країни ЄС досягли угоди про заборону російського газу до кінця 2027 року

Міністри енергетики Європейського Союзу узгодили спільну позицію щодо планів заборони всіх поставок газу з росії до кінця 2027 року, на тлі того, як блок прагне остаточно покінчити зі своєю залежністю від енергоносіїв від москви, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Кваліфікована більшість офіційних осіб, які зустрілися в Люксембурзі в понеділок, підтримали заборону, яка починається зі заборони російських поставок за існуючими короткостроковими контрактами до середини червня, за винятком країн, що не мають виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина. Заборона на довгострокові угоди настає через 18 місяців.

Тепер можуть розпочатися переговори з Європейським парламентом. Мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року.

"Угорщина та Словаччина не підтримали заборону", - пише видання.

"Це стосується не лише нинішнього конфлікту, - сказав комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен на початку зустрічі в понеділок. - Це стосується майбутнього. Ніколи більше ми не повинні робити цю помилку".

Міністри також обговорюють енергетичну ситуацію в Україні та плани ЄС щодо електрифікації.

ЄС отримує близько 15% своїх поставок СПГ від москви, що робить росію другим за величиною постачальником палива до Європи після США, а щомісячний рахунок за цей імпорт коливається від 500 мільйонів євро до 700 мільйонів євро.

Іспанія, яка мала застереження щодо того, чи будуть правила достатньо суворими для розриву контрактів з росією, заявила перед зустріччю, що підтримає угоду.

"Ми розуміємо, що вона юридично надійна, - сказав Жоан Гройзар, державний секретар Іспанії з питань енергетики. - Ми зрозуміли, що зовнішня залежність від будь-якої окремої країни - це не найкраща ідея".

Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента20.10.25, 13:03 • 1072 перегляди

Юлія Шрамко

