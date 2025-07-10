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Украина построила 110 заводов и предприятий, несмотря на ежедневные атаки - Свириденко

Киев • УНН

 • 167 просмотра

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о строительстве более 110 новых заводов и предприятий во время войны. Экономика Украины демонстрирует стабильный рост благодаря кредитам международных партнеров и предлагает инвесторам полный пакет возможностей.

Украина построила 110 заводов и предприятий, несмотря на ежедневные атаки - Свириденко

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время Конференции по восстановлению Украины сообщила, что за время войны было построено более 110 новых заводов предприятий, сообщает УНН.

Детали

Более 110 новых заводов и предприятий было построено, независимо от того, что мы под атаками каждый день и ночь. Наша ситуация показывала стабильный рост на 26-28%

- сообщила Свириденко.

Она добавила, что Украина развивается благодаря кредитам, которые предоставляют ей международные партнеры.

Мы работаем благодаря многим факторам, в частности кредитам других стран, кроме Европы, также Соединенных Штатов, Японии и азиатских стран. Наша экономика остается крепкой и имеет большой потенциал для вкладов

 - отметила Свириденко.

Министр также сообщила, что Украина предлагает инвесторам полный пакет всех возможностей для эффективной работы.

Украина предлагает полный набор инфраструктурных возможностей для инвесторов, привлекательный пакет дополнительных возможностей и финансовых инструментов

- подчеркнула Свириденко.

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел в Риме представил план послевоенного восстановления Украины. Он предусматривает привлечение частного капитала, институциональные реформы и общую ответственность союзников.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаЭкономикаполитика
Юлия Свириденко
Петр Павел
Рим
Чешская Республика
Япония
Соединённые Штаты
Украина
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