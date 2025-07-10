Украина построила 110 заводов и предприятий, несмотря на ежедневные атаки - Свириденко
Киев • УНН
Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о строительстве более 110 новых заводов и предприятий во время войны. Экономика Украины демонстрирует стабильный рост благодаря кредитам международных партнеров и предлагает инвесторам полный пакет возможностей.
Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время Конференции по восстановлению Украины сообщила, что за время войны было построено более 110 новых заводов предприятий, сообщает УНН.
Детали
Более 110 новых заводов и предприятий было построено, независимо от того, что мы под атаками каждый день и ночь. Наша ситуация показывала стабильный рост на 26-28%
Она добавила, что Украина развивается благодаря кредитам, которые предоставляют ей международные партнеры.
Мы работаем благодаря многим факторам, в частности кредитам других стран, кроме Европы, также Соединенных Штатов, Японии и азиатских стран. Наша экономика остается крепкой и имеет большой потенциал для вкладов
Министр также сообщила, что Украина предлагает инвесторам полный пакет всех возможностей для эффективной работы.
Украина предлагает полный набор инфраструктурных возможностей для инвесторов, привлекательный пакет дополнительных возможностей и финансовых инструментов
Дополнение
Президент Чехии Петр Павел в Риме представил план послевоенного восстановления Украины. Он предусматривает привлечение частного капитала, институциональные реформы и общую ответственность союзников.