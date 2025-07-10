Украина построила 110 заводов и предприятий, несмотря на ежедневные атаки - Свириденко

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время Конференции по восстановлению Украины сообщила, что за время войны было построено более 110 новых заводов предприятий, сообщает УНН.

Детали

Более 110 новых заводов и предприятий было построено, независимо от того, что мы под атаками каждый день и ночь. Наша ситуация показывала стабильный рост на 26-28% - сообщила Свириденко.

Она добавила, что Украина развивается благодаря кредитам, которые предоставляют ей международные партнеры.

Мы работаем благодаря многим факторам, в частности кредитам других стран, кроме Европы, также Соединенных Штатов, Японии и азиатских стран. Наша экономика остается крепкой и имеет большой потенциал для вкладов - отметила Свириденко.

Министр также сообщила, что Украина предлагает инвесторам полный пакет всех возможностей для эффективной работы.

Украина предлагает полный набор инфраструктурных возможностей для инвесторов, привлекательный пакет дополнительных возможностей и финансовых инструментов - подчеркнула Свириденко.

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел в Риме представил план послевоенного восстановления Украины. Он предусматривает привлечение частного капитала, институциональные реформы и общую ответственность союзников.