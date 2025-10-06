Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду

Президент Чехії Петр Павел провів переговори з лідерами партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах, і не доручив політсилі формування нового уряду. Про це повідомляє видання Ceske Noviny, інформує УНН.

Деталі

Павел заявив, що формування нового уряду має відбутися після першого засідання нижчої палати парламенту, до якої відбулися вибори.

Новий уряд може бути призначений тільки після того, як нинішній уряд піде у відставку. Він не може піти у відставку до того, як відбудеться установче засідання нової Палати депутатів - сказав президент Чехії.

За його словами, лідер партії ANO Андрей Бабіш погодився з ним щодо передчасного рішення з формування уряду. Президент Чехії вважає, що партії, які формуватимуть коаліцію у парламенті, мають отримати більше часу для переговорів.

Павел також підкреслив, що вважає пріоритетами прозахідний напрямок країни та перебування в Європейському Союзі та НАТО, які, на його думку, є найкращою гарантією безпеки та процвітання.

Ще одним пріоритетом, за словами Павела, є збереження інституцій демократичної держави. Він хоче контролювати ці параметри під час усіх переговорів, які призведуть до формування нового кабінету.

Нагадаємо

Новим прем’єр-міністром Чехії знову стане проросійський мільярдер і власник корпорації Agrofert Андрей Бабіш, який раніше обіймав цю посаду у 2017–2021 роках і відомий своєю антиєвропейською позицією.

Прем'єр-міністр Чехії визнав результат парламентських виборів та перемогу Бабіша