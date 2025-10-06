Президент Чехии не поручил лидерам пророссийской партии ANO формирование нового правительства
Президент Чехии Петр Павел провел переговоры с лидерами партии ANO, победившей на парламентских выборах, но не поручил им формирование нового правительства. Он считает, что формирование правительства должно произойти после первого заседания нижней палаты парламента, предоставляя партиям больше времени для переговоров.
Президент Чехии Петр Павел провел переговоры с лидерами партии ANO, победившей на парламентских выборах, и не поручил политсиле формирование нового правительства. Об этом сообщает издание Ceske Noviny, информирует УНН.
Павел заявил, что формирование нового правительства должно состояться после первого заседания нижней палаты парламента, в которую состоялись выборы.
Новое правительство может быть назначено только после того, как нынешнее правительство уйдет в отставку. Оно не может уйти в отставку до того, как состоится учредительное заседание новой Палаты депутатов
По его словам, лидер партии ANO Андрей Бабиш согласился с ним относительно преждевременного решения по формированию правительства. Президент Чехии считает, что партии, которые будут формировать коалицию в парламенте, должны получить больше времени для переговоров.
Павел также подчеркнул, что считает приоритетами прозападное направление страны и пребывание в Европейском Союзе и НАТО, которые, по его мнению, являются лучшей гарантией безопасности и процветания.
Еще одним приоритетом, по словам Павела, является сохранение институтов демократического государства. Он хочет контролировать эти параметры во время всех переговоров, которые приведут к формированию нового кабинета.
Новым премьер-министром Чехии снова станет пророссийский миллиардер и владелец корпорации Agrofert Андрей Бабиш, который ранее занимал эту должность в 2017–2021 годах и известен своей антиевропейской позицией.
