Президент Чехии не поручил лидерам пророссийской партии ANO формирование нового правительства

Президент Чехии Петр Павел провел переговоры с лидерами партии ANO, победившей на парламентских выборах, и не поручил политсиле формирование нового правительства. Об этом сообщает издание Ceske Noviny, информирует УНН.

Подробности

Павел заявил, что формирование нового правительства должно состояться после первого заседания нижней палаты парламента, в которую состоялись выборы.

Новое правительство может быть назначено только после того, как нынешнее правительство уйдет в отставку. Оно не может уйти в отставку до того, как состоится учредительное заседание новой Палаты депутатов - сказал президент Чехии.

По его словам, лидер партии ANO Андрей Бабиш согласился с ним относительно преждевременного решения по формированию правительства. Президент Чехии считает, что партии, которые будут формировать коалицию в парламенте, должны получить больше времени для переговоров.

Павел также подчеркнул, что считает приоритетами прозападное направление страны и пребывание в Европейском Союзе и НАТО, которые, по его мнению, являются лучшей гарантией безопасности и процветания.

Еще одним приоритетом, по словам Павела, является сохранение институтов демократического государства. Он хочет контролировать эти параметры во время всех переговоров, которые приведут к формированию нового кабинета.

Напомним

Новым премьер-министром Чехии снова станет пророссийский миллиардер и владелец корпорации Agrofert Андрей Бабиш, который ранее занимал эту должность в 2017–2021 годах и известен своей антиевропейской позицией.

Премьер-министр Чехии признал результат парламентских выборов и победу Бабиша