Голова Єврокомісії допустила збиття літаків рф, які порушують повітряний простір НАТО
Київ • УНН
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про можливість збиття російських винищувачів, які порушують повітряний простір НАТО. Цю позицію підтримують президент США Дональд Трамп та президент Чехії Пето Павел.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що збивання російських винищувачів, які порушують повітряний простір НАТО, "цілком можливе". Таку думку вона висловила в інтерв'ю CNN, пише УНН.
Моя думка полягає в тому, що ми повинні захищати кожен квадратний сантиметр території. А це означає, що якщо відбудеться вторгнення в повітряний простір, після попередження, після того, як ми чітко висловилися, звичайно, варіант збиття винищувача, який порушує наш повітряний простір - "на столі"
Доповнення
Президент США Дональд Трамп сказав, що вважає правильним рішення країн Альянсу збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір.
Президент Чехії Пето Павел заявляв, що на порушення з боку росії НАТО має реагувати і військовим шляхом. Він також уточнив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака.
Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.