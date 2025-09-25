$41.380.00
uk
06:48 • 7468 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 22170 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 36108 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 55573 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 47556 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 43401 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 40021 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 68167 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23009 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 54684 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 22208 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
Голова Єврокомісії допустила збиття літаків рф, які порушують повітряний простір НАТО

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про можливість збиття російських винищувачів, які порушують повітряний простір НАТО. Цю позицію підтримують президент США Дональд Трамп та президент Чехії Пето Павел.

Голова Єврокомісії допустила збиття літаків рф, які порушують повітряний простір НАТО

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що збивання російських винищувачів, які порушують повітряний простір НАТО, "цілком можливе". Таку думку вона висловила в інтерв'ю CNN, пише УНН.

Моя думка полягає в тому, що ми повинні захищати кожен квадратний сантиметр території. А це означає, що якщо відбудеться вторгнення в повітряний простір, після попередження, після того, як ми чітко висловилися, звичайно, варіант збиття винищувача, який порушує наш повітряний простір - "на столі"

- сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп сказав, що вважає правильним рішення країн Альянсу збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір.

Президент Чехії Пето Павел заявляв, що на порушення з боку росії НАТО має реагувати і військовим шляхом. Він також уточнив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака.

Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Анна Мурашко

Петр Павел
Європейська комісія
НАТО
Дональд Трамп
Чехія
МіГ-31
Урсула фон дер Ляєн
Естонія