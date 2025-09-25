Глава Еврокомиссии допустила сбитие самолетов РФ, нарушающих воздушное пространство НАТО
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности сбития российских истребителей, нарушающих воздушное пространство НАТО. Эту позицию поддерживают президент США Дональд Трамп и президент Чехии Петр Павел.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сбивание российских истребителей, нарушающих воздушное пространство НАТО, "вполне возможно". Такое мнение она высказала в интервью CNN, пишет УНН.
Мое мнение состоит в том, что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. А это значит, что если произойдет вторжение в воздушное пространство, после предупреждения, после того, как мы четко высказались, конечно, вариант сбития истребителя, нарушающего наше воздушное пространство - "на столе"
Дополнение
Президент США Дональд Трамп сказал, что считает правильным решение стран Альянса сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство.
Президент Чехии Петр Павел заявлял, что на нарушения со стороны России НАТО должно реагировать и военным путем. Он также уточнил, что военный ответ мог бы включать и сбитие российского самолета.
Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.