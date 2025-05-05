Зеленський зустрівся з керівництвом Сенату Чехії: деталі
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з президентом Сенату Чехії, обговоривши євроінтеграцію України та необхідність посилення тиску на росію для досягнення миру. Він подякував Чехії за підтримку.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчилом аби обговорити питання євроінтеграції, припинення вогню в Україні та засоби додаткового тиску на росію. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram передає УНН.
Вдячні за підтримку нашої євроінтеграції. Україна готова до відкриття перших переговорних кластерів у межах перемовин про вступ до ЄС
Зеленський додав, що Україна сподівається на те, що країни ЄС будуть єдні та рішучі, що надасть змогу нашій країні зробити це якомога швидше.
Говорили про сталий світ, необхідно повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію, допоки не почнеться тривала тиша. Розраховуємося на підтримку з боку Чехії
Він також подякував Сенату Чехії за ухвалення дев'яти резолюцій на підтримку України та внесок у просування міжнародної Кримської платформи.
Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Празького замку в Чехії. Під час церемонії у присутності почесної варти Главу української держави та його дружину Олену зустріли чеський президент Петр Павел з дружиною. Після цього лідери пройшли всередину Празького замку для подальших переговорів.