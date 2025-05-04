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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 1308 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

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Зеленський прибув до Празького замку на зустріч із президентом Чехії

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Володимир Зеленський прибув до Празького замку для зустрічі з Петром Павелом. Лідери обговорять військову авіацію та тиск на росію.

Зеленський прибув до Празького замку на зустріч із президентом Чехії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Празького замку в Чехії. Під час церемонії у присутності почесної варти Главу української держави та його дружину Олену зустріли чеський президент Петр Павел з дружиною, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Празького замку для зустрічі з чеським колегою Петром Павелом. Церемонія зустрічі супроводжувалася виконанням державних гімнів України та Чехії.

Після цього лідери пройшли всередину Празького замку для подальших переговорів.

Доповнення

Володимир Зеленський прибув до Чехії для зустрічі з президентом Петром Павелом та прем'єром Петром Фіалою. Сторони обговорять військову авіацію та спільний тиск на росію.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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