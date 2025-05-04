Зеленський прибув до Празького замку на зустріч із президентом Чехії
Київ • УНН
Володимир Зеленський прибув до Празького замку для зустрічі з Петром Павелом. Лідери обговорять військову авіацію та тиск на росію.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Празького замку в Чехії. Під час церемонії у присутності почесної варти Главу української держави та його дружину Олену зустріли чеський президент Петр Павел з дружиною, передає УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський прибув до Празького замку для зустрічі з чеським колегою Петром Павелом. Церемонія зустрічі супроводжувалася виконанням державних гімнів України та Чехії.
Після цього лідери пройшли всередину Празького замку для подальших переговорів.
Доповнення
Володимир Зеленський прибув до Чехії для зустрічі з президентом Петром Павелом та прем'єром Петром Фіалою. Сторони обговорять військову авіацію та спільний тиск на росію.