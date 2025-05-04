Зеленский прибыл в Пражский замок на встречу с президентом Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пражский замок в Чехии. Во время церемонии в присутствии почетного караула Главу украинского государства и его жену Елену встретил чешский президент Петр Павел с женой, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пражский замок для встречи с чешским коллегой Петром Павелом. Церемония встречи сопровождалась исполнением государственных гимнов Украины и Чехии.

После этого лидеры прошли внутрь Пражского замка для дальнейших переговоров.

Дополнение

Владимир Зеленский прибыл в Чехию для встречи с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой. Стороны обсудят военную авиацию и совместное давление на россию.