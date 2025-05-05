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Зеленский встретился с руководством Сената Чехии: детали

Киев • УНН

 • 4752 просмотра

Зеленский встретился с президентом Сената Чехии, обсудив евроинтеграцию Украины и необходимость усиления давления на россию для достижения мира. Он поблагодарил Чехию за поддержку.

Зеленский встретился с руководством Сената Чехии: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом, чтобы обсудить вопросы евроинтеграции, прекращения огня в Украине и средства дополнительного давления на россию. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram, передает УНН.

Благодарны за поддержку нашей евроинтеграции. Украина готова к открытию первых переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении в ЕС 

- написал он.

Зеленский добавил, что Украина надеется на то, что страны ЕС будут едины и решительны, что позволит нашей стране сделать это как можно быстрее.

Говорили об устойчивом мире, необходимо полном и безусловном прекращении огня на 30 дней и дополнительном давлении на россию, пока не начнется длительная тишина. Рассчитываемся на поддержку со стороны Чехии 

- отметил Президент.

Он также поблагодарил Сенат Чехии за принятие девяти резолюций в поддержку Украины и вклад в продвижение международной Крымской платформы.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пражский замок в Чехии. Во время церемонии в присутствии почетного караула Главу украинского государства и его жену Елену встретили чешский президент Петр Павел с женой. После этого лидеры прошли внутрь Пражского замка для дальнейших переговоров.

Алена Уткина

Алена Уткина

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