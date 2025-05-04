Зеленський відповів путіну щодо "неминучого примирення": Україна розраховує на три мільйони артснарядів від союзників
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на 3 млн артснарядів. Також тривають переговори щодо створення авіашколи F-16 у Чехії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на три мільйони артилерійських снарядів, росіяни мають знати це. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павлом, пише УНН.
Але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на три млн артилерійських снарядів. У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються. І закінчуються завжди довгі диктаторські режими
Президент України також наголосив, що ще одним пріоритетним завданням є змусити росію піти на повне та безумовне припинення вогню, яке запропонували США. Допомогти в цьому, на його думку, може примус з боку Європи та США.
На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться, як можна швидше. І всі інструменти сьогодні є в руках, передусім,Сполучених Штатів Америки і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою - завдання номер один
Доповнення
Зеленський заявив про очікування отримання 1,8 мільйона снарядів. Також тривають переговори щодо створення чесько-української авіаційної школи F-16 на території Чехії.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. Це вже другий візит українського лідера до Чехії з початку повномасштабного вторгнення росії.