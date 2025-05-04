Зеленський відповів путіну щодо "неминучого примирення": Україна розраховує на три мільйони артснарядів від союзників

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 10505 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

3 травня, 09:33 • 54900 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 118985 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 115073 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 80050 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 86096 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 87349 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 63927 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 76451 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 120590 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
3.5м/с
61%
741 мм
Популярнi новини

Атака на Київ: 11 постраждалих, пошкоджені будинки, ТЦ, авто - розпочато розслідування

4 травня, 08:34 • 9430 перегляди

В Румунії відбувається перший тур виборів президента: які прогнози

4 травня, 09:42 • 10669 перегляди

Хуситам вперше вдалося атакувати аеропорт Тель-Авіва, є поранені

4 травня, 11:27 • 20913 перегляди

Україну чекають три дощові дні

12:07 • 6604 перегляди

Трамп в образі Папи Римського: католицький світ реагує на скандальну світлину президента США

12:21 • 16949 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 115079 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 58750 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 89365 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 96941 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 120591 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

16:24 • 1686 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 27420 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 41635 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 87352 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 40225 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Зеленський відповів путіну щодо "неминучого примирення": Україна розраховує на три мільйони артснарядів від союзників

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на 3 млн артснарядів. Також тривають переговори щодо створення авіашколи F-16 у Чехії.

Зеленський відповів путіну щодо "неминучого примирення": Україна розраховує на три мільйони артснарядів від союзників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на три мільйони артилерійських снарядів, росіяни мають знати це. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павлом, пише УНН.

Але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на три млн артилерійських снарядів. У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються. І закінчуються завжди довгі диктаторські режими 

- прокоментував Зеленський слова путіна про «неминуче примирення».

Президент України також наголосив, що ще одним пріоритетним завданням є змусити росію піти на повне та безумовне припинення вогню, яке запропонували США. Допомогти в цьому, на його думку, може примус з боку Європи та США.

На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться, як можна швидше. І всі інструменти сьогодні є в руках, передусім,Сполучених Штатів Америки і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою - завдання номер один

- наголосив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив про очікування отримання 1,8 мільйона снарядів. Також тривають переговори щодо створення чесько-української авіаційної школи F-16 на території Чехії.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. Це вже другий візит українського лідера до Чехії з початку повномасштабного вторгнення росії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Петро Павел
Прага
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
F-16 Fighting Falcon
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,356.60
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,828.25