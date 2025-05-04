Зеленский ответил путину относительно "неизбежного примирения": Украина рассчитывает на три миллиона артснарядов от союзников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на три миллиона артиллерийских снарядов, россияне должны знать это. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, пишет УНН.

Но россияне должны знать, что мы рассчитываем на три млн артиллерийских снарядов. У нас есть союзники, которые помогают Украине. Это не значит, что кто-то хочет долгой войны, мы хотим ее закончить. И все войны заканчиваются. И заканчиваются всегда долгие диктаторские режимы - прокомментировал Зеленский слова путина о «неизбежном примирении».

Президент Украины также подчеркнул, что еще одной приоритетной задачей является заставить россию пойти на полное и безусловное прекращение огня, которое предложили США. Помочь в этом, по его мнению, может принуждение со стороны Европы и США.

По моему мнению, если Украина будет сильной, война закончится, как можно быстрее. И все инструменты сегодня есть в руках, прежде всего, Соединенных Штатов Америки и наших европейских коллег. Сохранить союз между Америкой и Европой - задача номер один - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил об ожидании получения 1,8 миллиона снарядов. Также продолжаются переговоры о создании чешско-украинской авиационной школы F-16 на территории Чехии.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит украинского лидера в Чехию с начала полномасштабного вторжения россии.