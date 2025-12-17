Велика Британія знову приєднається до програми ЄС обміну студентами Erasmus+

Велика Британія та Європейський Союз домовилися про приєднання Британії до програми Erasmus+ з 2027 року, що відкриє можливості для навчання та стажування за кордоном для молоді з різним соціальним походженням. Про це повідомляє УНН з посиланням на GOV.UK.

Угода передбачає участь Великої Британії в програмі Erasmus+ з 2027 року. Програма охоплює можливості для молоді з різним походженням, учнів, освітніх, молодіжних та спортивних працівників навчатися та стажуватися у європейських установах і компаніях. Лише протягом першого року нею зможуть скористатися понад 100 тисяч людей у Великій Британії.

Приєднання до програми Erasmus+ – це величезна перемога для нашої молоді, яка руйнує бар’єри та розширює горизонти, щоб забезпечити кожному, незалежно від походження, можливість навчатися та стажуватися за кордоном - заявив міністр у справах ЄС Нік Томас-Саймондс.

А також додав: "Сьогоднішні угоди доводять, що наше нове партнерство з ЄС працює. Ми зосередилися на пріоритетах громадськості та досягли угоди, яка ставить можливості на перше місце".

Велика Британія погодила фінансові умови участі в Erasmus+, які передбачають 30% знижку порівняно зі стандартними умовами. Внесок країни у 2027 році становитиме приблизно 570 мільйонів фунтів стерлінгів і охоплюватиме 2027-2028 навчальний рік.

Уряд Великої Британії повідомив, що національне агентство адмініструватиме Erasmus+ та підготує окремий вебсайт із детальною інформацією до старту програми.

Нагадаємо

Раніше уряд Великої Британії заявив, що не планує знову приєднуватися до європейської програми обміну студентами Erasmus+. Це рішення прийнято, незважаючи на пропозицію Єврокомісії обговорити можливу асоціацію Британії з програмою.