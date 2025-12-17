$42.180.06
Ексклюзив
11:22 • 4254 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 6178 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 8070 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 11963 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 16459 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 15608 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26385 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45169 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37112 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37726 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Велика Британія знову приєднається до програми ЄС обміну студентами Erasmus+

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Велика Британія та ЄС домовилися про приєднання Британії до програми Erasmus+ з 2027 року, що відкриє можливості для навчання та стажування за кордоном для молоді. Країна отримає 30% знижку на участь, а її внесок у 2027 році становитиме близько 570 мільйонів фунтів стерлінгів.

Велика Британія знову приєднається до програми ЄС обміну студентами Erasmus+

Велика Британія та Європейський Союз домовилися про приєднання Британії до програми Erasmus+ з 2027 року, що відкриє можливості для навчання та стажування за кордоном для молоді з різним соціальним походженням. Про це повідомляє УНН з посиланням на GOV.UK.

Угода передбачає участь Великої Британії в програмі Erasmus+ з 2027 року. Програма охоплює можливості для молоді з різним походженням, учнів, освітніх, молодіжних та спортивних працівників навчатися та стажуватися у європейських установах і компаніях. Лише протягом першого року нею зможуть скористатися понад 100 тисяч людей у Великій Британії.

Приєднання до програми Erasmus+ – це величезна перемога для нашої молоді, яка руйнує бар’єри та розширює горизонти, щоб забезпечити кожному, незалежно від походження, можливість навчатися та стажуватися за кордоном 

- заявив міністр у справах ЄС Нік Томас-Саймондс.

А також додав: "Сьогоднішні угоди доводять, що наше нове партнерство з ЄС працює. Ми зосередилися на пріоритетах громадськості та досягли угоди, яка ставить можливості на перше місце".

Велика Британія погодила фінансові умови участі в Erasmus+, які передбачають 30% знижку порівняно зі стандартними умовами. Внесок країни у 2027 році становитиме приблизно 570 мільйонів фунтів стерлінгів і охоплюватиме 2027-2028 навчальний рік.

Уряд Великої Британії повідомив, що національне агентство адмініструватиме Erasmus+ та підготує окремий вебсайт із детальною інформацією до старту програми.

Нагадаємо

Раніше уряд Великої Британії заявив, що не планує знову приєднуватися до європейської програми обміну студентами Erasmus+. Це рішення прийнято, незважаючи на пропозицію Єврокомісії обговорити можливу асоціацію Британії з програмою.

Алла Кіосак

Новини СвітуОсвіта