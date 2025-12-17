Велика Британія знову приєднається до програми ЄС обміну студентами Erasmus+
Київ • УНН
Велика Британія та ЄС домовилися про приєднання Британії до програми Erasmus+ з 2027 року, що відкриє можливості для навчання та стажування за кордоном для молоді. Країна отримає 30% знижку на участь, а її внесок у 2027 році становитиме близько 570 мільйонів фунтів стерлінгів.
Велика Британія та Європейський Союз домовилися про приєднання Британії до програми Erasmus+ з 2027 року, що відкриє можливості для навчання та стажування за кордоном для молоді з різним соціальним походженням. Про це повідомляє УНН з посиланням на GOV.UK.
Угода передбачає участь Великої Британії в програмі Erasmus+ з 2027 року. Програма охоплює можливості для молоді з різним походженням, учнів, освітніх, молодіжних та спортивних працівників навчатися та стажуватися у європейських установах і компаніях. Лише протягом першого року нею зможуть скористатися понад 100 тисяч людей у Великій Британії.
Приєднання до програми Erasmus+ – це величезна перемога для нашої молоді, яка руйнує бар’єри та розширює горизонти, щоб забезпечити кожному, незалежно від походження, можливість навчатися та стажуватися за кордоном
А також додав: "Сьогоднішні угоди доводять, що наше нове партнерство з ЄС працює. Ми зосередилися на пріоритетах громадськості та досягли угоди, яка ставить можливості на перше місце".
Велика Британія погодила фінансові умови участі в Erasmus+, які передбачають 30% знижку порівняно зі стандартними умовами. Внесок країни у 2027 році становитиме приблизно 570 мільйонів фунтів стерлінгів і охоплюватиме 2027-2028 навчальний рік.
Уряд Великої Британії повідомив, що національне агентство адмініструватиме Erasmus+ та підготує окремий вебсайт із детальною інформацією до старту програми.
Нагадаємо
Раніше уряд Великої Британії заявив, що не планує знову приєднуватися до європейської програми обміну студентами Erasmus+. Це рішення прийнято, незважаючи на пропозицію Єврокомісії обговорити можливу асоціацію Британії з програмою.