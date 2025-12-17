Великобритания снова присоединится к программе ЕС по обмену студентами Erasmus+

$42.180.06
Эксклюзив
11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей17 декабря, 06:16
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 18388 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
11:22
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 18504 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 37212 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 51415 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 53093 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Виктор Орбан
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Одесская область
Запорожье
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей17 декабря, 06:16
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
Великобритания снова присоединится к программе ЕС по обмену студентами Erasmus+

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Великобритания и ЕС договорились о присоединении Великобритании к программе Erasmus+ с 2027 года, что откроет возможности для обучения и стажировки за границей для молодежи. Страна получит 30% скидку на участие, а ее взнос в 2027 году составит около 570 миллионов фунтов стерлингов.

Великобритания снова присоединится к программе ЕС по обмену студентами Erasmus+

Великобритания и Европейский Союз договорились о присоединении Великобритании к программе Erasmus+ с 2027 года, что откроет возможности для обучения и стажировки за границей для молодежи с разным социальным происхождением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на GOV.UK.

Соглашение предусматривает участие Великобритании в программе Erasmus+ с 2027 года. Программа охватывает возможности для молодежи с разным происхождением, учащихся, образовательных, молодежных и спортивных работников обучаться и стажироваться в европейских учреждениях и компаниях. Только в течение первого года ею смогут воспользоваться более 100 тысяч человек в Великобритании.

Присоединение к программе Erasmus+ – это огромная победа для нашей молодежи, которая разрушает барьеры и расширяет горизонты, чтобы обеспечить каждому, независимо от происхождения, возможность учиться и стажироваться за границей 

- заявил министр по делам ЕС Ник Томас-Саймондс.

А также добавил: "Сегодняшние соглашения доказывают, что наше новое партнерство с ЕС работает. Мы сосредоточились на приоритетах общественности и достигли соглашения, которое ставит возможности на первое место".

Великобритания согласовала финансовые условия участия в Erasmus+, которые предусматривают 30% скидку по сравнению со стандартными условиями. Взнос страны в 2027 году составит примерно 570 миллионов фунтов стерлингов и будет охватывать 2027-2028 учебный год.

Правительство Великобритании сообщило, что национальное агентство будет администрировать Erasmus+ и подготовит отдельный веб-сайт с подробной информацией до старта программы.

Напомним

Ранее правительство Великобритании заявило, что не планирует снова присоединяться к европейской программе обмена студентами Erasmus+. Это решение принято, несмотря на предложение Еврокомиссии обсудить возможную ассоциацию Британии с программой.

Алла Киосак

Новости МираОбразование