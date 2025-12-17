Великобритания снова присоединится к программе ЕС по обмену студентами Erasmus+

Великобритания и Европейский Союз договорились о присоединении Великобритании к программе Erasmus+ с 2027 года, что откроет возможности для обучения и стажировки за границей для молодежи с разным социальным происхождением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на GOV.UK.

Соглашение предусматривает участие Великобритании в программе Erasmus+ с 2027 года. Программа охватывает возможности для молодежи с разным происхождением, учащихся, образовательных, молодежных и спортивных работников обучаться и стажироваться в европейских учреждениях и компаниях. Только в течение первого года ею смогут воспользоваться более 100 тысяч человек в Великобритании.

Присоединение к программе Erasmus+ – это огромная победа для нашей молодежи, которая разрушает барьеры и расширяет горизонты, чтобы обеспечить каждому, независимо от происхождения, возможность учиться и стажироваться за границей - заявил министр по делам ЕС Ник Томас-Саймондс.

А также добавил: "Сегодняшние соглашения доказывают, что наше новое партнерство с ЕС работает. Мы сосредоточились на приоритетах общественности и достигли соглашения, которое ставит возможности на первое место".

Великобритания согласовала финансовые условия участия в Erasmus+, которые предусматривают 30% скидку по сравнению со стандартными условиями. Взнос страны в 2027 году составит примерно 570 миллионов фунтов стерлингов и будет охватывать 2027-2028 учебный год.

Правительство Великобритании сообщило, что национальное агентство будет администрировать Erasmus+ и подготовит отдельный веб-сайт с подробной информацией до старта программы.

Напомним

Ранее правительство Великобритании заявило, что не планирует снова присоединяться к европейской программе обмена студентами Erasmus+. Это решение принято, несмотря на предложение Еврокомиссии обсудить возможную ассоциацию Британии с программой.