Британія не планує повертатися до програми ЄС Erasmus+

Британському уряду було запропоновано продовжити асоційоване членство в програмі, яка надає можливість молодим людям навчатися за кордоном по всьому континенту, але уряд Кіра Стармера "немає планів" щодо Erasmus+.

Пише УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Речник уряду Великої Британії заявив, що Сполучене Королівство "не планує" знову приєднуватися до європейської програми Erasmus+.

Ми продовжуємо працювати з сектором вищої освіти, щоб гарантувати, що наші провідні університети світу продовжуватимуть залучати найталановитіших і найкращих і підтримувати нашу економіку, однак ми не плануємо знову приєднуватися до схеми Erasmus - сказав посадовець.

Напередодні загальних виборів Єврокомісія запропонувала "обговорити можливу асоціацію Великої Британії з Erasmus+".

Якщо Сполучене Королівство висловить приєднання до Erasmus+, Комісія залишатиметься відкритою для розгляду цього процесу разом з нашими колегами зі Сполученого Королівства - заявив виконавчий директор ЄС.

Довідково

Erasmus+ – це програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Завдяки дії програми молодь має можливість навчатися за кордоном по всьому континенту. Близько 7,1 мільйона європейців взяли участь у програмі з 1987 року.

Консервативному уряду Джонсона також пропонували продовжити асоційоване членство в програмі під час переговорів про Brexit, але він відмовився. Після виходу з програми "Еразмус" Велика Британія створила власну систему під назвою "Тюрінг", яку критикують за економію на фінансуванні та підтримці.

Нагадаємо

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