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Британія не планує повертатися до програми ЄС Erasmus+

Британія не планує повертатися до програми ЄС Erasmus+

Київ • УНН

 • 14058 перегляди

Уряд Великої Британії заявив, що не планує знову приєднуватися до європейської програми обміну студентами Erasmus+. Це рішення прийнято, незважаючи на пропозицію Єврокомісії обговорити можливу асоціацію Британії з програмою.

Британському уряду було запропоновано продовжити асоційоване членство в програмі, яка надає можливість молодим людям навчатися за кордоном по всьому континенту, але уряд Кіра Стармера "немає планів" щодо Erasmus+.

Пише УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Речник уряду Великої Британії заявив, що Сполучене Королівство "не планує" знову приєднуватися до європейської програми Erasmus+.

Ми продовжуємо працювати з сектором вищої освіти, щоб гарантувати, що наші провідні університети світу продовжуватимуть залучати найталановитіших і найкращих і підтримувати нашу економіку, однак ми не плануємо знову приєднуватися до схеми Erasmus

- сказав посадовець.

Напередодні загальних виборів Єврокомісія запропонувала "обговорити можливу асоціацію Великої Британії з Erasmus+".

Якщо Сполучене Королівство висловить приєднання до Erasmus+, Комісія залишатиметься відкритою для розгляду цього процесу разом з нашими колегами зі Сполученого Королівства

- заявив виконавчий директор ЄС.

Довідково

Erasmus+ – це програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Завдяки дії програми молодь має можливість навчатися за кордоном по всьому континенту. Близько 7,1 мільйона європейців взяли участь у програмі з 1987 року.

Консервативному уряду Джонсона також пропонували продовжити асоційоване членство в програмі під час переговорів про Brexit, але він відмовився. Після виходу з програми "Еразмус" Велика Британія створила власну систему під назвою "Тюрінг", яку критикують за економію на фінансуванні та підтримці.

Нагадаємо

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі обіцяє відновити зв'язок країни зі світовим співтовариством, переглянувши політику щодо зміни клімату, зміцнивши зв'язки з Європою та глобальним Півднем і залишивши позаду роки Брекзиту.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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