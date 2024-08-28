Великобритания не планирует возвращаться к программе ЕС Erasmus+
Киев • УНН
Правительство Великобритании заявило, что не планирует снова присоединяться к европейской программе обмена студентами Erasmus+. Это решение принято, несмотря на предложение Еврокомиссии обсудить возможную ассоциацию Британии с программой.
Британскому правительству было предложено продлить ассоциированное членство в программе, которая предоставляет возможность молодым людям учиться за границей по всему континенту, но правительство Кира Стармера «нет планов» по Erasmus+.
Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.
Детали
Представитель правительства Великобритании заявил, что Соединенное Королевство «не планирует» снова присоединяться к европейской программе Erasmus+.
Мы продолжаем работать с сектором высшего образования, чтобы гарантировать, что наши ведущие университеты мира будут продолжать привлекать самых талантливых и лучших и поддерживать нашу экономику, однако мы не планируем снова присоединяться к схеме Erasmus
Накануне всеобщих выборов Еврокомиссия предложила «обсудить возможную ассоциацию Великобритании с Erasmus+».
Если Соединенное Королевство выразит присоединение к Erasmus+, Комиссия будет оставаться открытой для рассмотрения этого процесса вместе с нашими коллегами из Соединенного Королевства
Справочно
Erasmus+ - это программа международного сотрудничества Европейского Союза с другими странами мира в сфере образования, молодежи и спорта. Благодаря действию программы молодежь имеет возможность учиться за рубежом по всему континенту. Около 7,1 миллиона европейцев приняли участие в программе с 1987 года.
Консервативному правительству Джонсона также предлагали продолжить ассоциированное членство в программе во время переговоров о Brexit, но оно отказалось. После выхода из программы «Эразмус» Великобритания создала собственную систему под названием «Тьюринг», которую критикуют за экономию на финансировании и поддержке.
Напомним,
Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми обещает восстановить связь страны с мировым сообществом, пересмотрев политику в отношении изменения климата, укрепив связи с Европой и глобальным Югом и оставив позади годы Брекзита.
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