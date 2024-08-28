Великобритания не планирует возвращаться к программе ЕС Erasmus+

Британскому правительству было предложено продлить ассоциированное членство в программе, которая предоставляет возможность молодым людям учиться за границей по всему континенту, но правительство Кира Стармера «нет планов» по Erasmus+.

Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.

Детали

Представитель правительства Великобритании заявил, что Соединенное Королевство «не планирует» снова присоединяться к европейской программе Erasmus+.

Мы продолжаем работать с сектором высшего образования, чтобы гарантировать, что наши ведущие университеты мира будут продолжать привлекать самых талантливых и лучших и поддерживать нашу экономику, однако мы не планируем снова присоединяться к схеме Erasmus - сказал чиновник.

Накануне всеобщих выборов Еврокомиссия предложила «обсудить возможную ассоциацию Великобритании с Erasmus+».

Если Соединенное Королевство выразит присоединение к Erasmus+, Комиссия будет оставаться открытой для рассмотрения этого процесса вместе с нашими коллегами из Соединенного Королевства - заявил исполнительный директор ЕС.

Справочно

Erasmus+ - это программа международного сотрудничества Европейского Союза с другими странами мира в сфере образования, молодежи и спорта. Благодаря действию программы молодежь имеет возможность учиться за рубежом по всему континенту. Около 7,1 миллиона европейцев приняли участие в программе с 1987 года.

Консервативному правительству Джонсона также предлагали продолжить ассоциированное членство в программе во время переговоров о Brexit, но оно отказалось. После выхода из программы «Эразмус» Великобритания создала собственную систему под названием «Тьюринг», которую критикуют за экономию на финансировании и поддержке.

Напомним,

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми обещает восстановить связь страны с мировым сообществом, пересмотрев политику в отношении изменения климата, укрепив связи с Европой и глобальным Югом и оставив позади годы Брекзита.

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