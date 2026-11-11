В Запорожье перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС: как объехать

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В Запорожье временно перекрыто движение транспорта через плотину ДнепроГЭС в обоих направлениях. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.

Детали

Движение транспорта через плотину ДнепроГЭС полностью перекрыто в обоих направлениях.

Как сообщил глава Запорожской ОВА, объехать можно через Арочный мост на острове Хортица, Вантовый мост и мост имени Преображенского.

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