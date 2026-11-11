В Запорожье перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС: как объехать
Киев • УНН
Движение через плотину ДнепроГЭС в Запорожье временно перекрыто в обоих направлениях. Объезд доступен через мосты Хортицы.
Фото иллюстративное
В Запорожье временно перекрыто движение транспорта через плотину ДнепроГЭС в обоих направлениях. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.
Детали
Движение транспорта через плотину ДнепроГЭС полностью перекрыто в обоих направлениях.
Как сообщил глава Запорожской ОВА, объехать можно через Арочный мост на острове Хортица, Вантовый мост и мост имени Преображенского.
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