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У Запоріжжі перекрили рух через греблю ДніпроГЕС: як об'їхати

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Рух через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі тимчасово перекрито в обох напрямках. Об’їзд доступний через мости Хортиці.

У Запоріжжі перекрили рух через греблю ДніпроГЕС: як об'їхати
Фото ілюстративне

У Запоріжжі тимчасово перекрито рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в обох напрямках. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.

Деталі

Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС повністю перекрито в обох напрямках.

Як повідомив голова Запорізької ОВА, об’їхати можна через Арковий міст на острові Хортиця, Вантовий міст та міст імені Преображенського.

російські війська вдарили по АЗС у Запоріжжі, є двоє поранених26.10.26, 19:36 • 4226 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Запоріжжя