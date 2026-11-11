У Запоріжжі перекрили рух через греблю ДніпроГЕС: як об'їхати
Київ • УНН
Рух через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі тимчасово перекрито в обох напрямках. Об’їзд доступний через мости Хортиці.
Фото ілюстративне
У Запоріжжі тимчасово перекрито рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в обох напрямках. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає УНН.
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Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС повністю перекрито в обох напрямках.
Як повідомив голова Запорізької ОВА, об’їхати можна через Арковий міст на острові Хортиця, Вантовий міст та міст імені Преображенського.
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