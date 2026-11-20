Россия атаковала Запорожскую ОВА FPV-дроном
Киев • УНН
FPV-дрон попал в стену Запорожской ОВА на уровне седьмого этажа. Люди не пострадали, пожара нет.
Фото: t.me/zoda_gov_ua
Россия атаковала дроном здание Запорожской ОВА в центре Запорожья. Об этом утром 20 ноября сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
Россияне атаковали FPV-дроном здание Запорожской ОВА в самом центре города. Вражеский беспилотник попал в стену на уровне седьмого этажа. К счастью, никто не пострадал. Пожара нет
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