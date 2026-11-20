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Россия атаковала дроном здание Запорожской ОВА в центре Запорожья. Об этом утром 20 ноября сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

Россияне атаковали FPV-дроном здание Запорожской ОВА в самом центре города. Вражеский беспилотник попал в стену на уровне седьмого этажа. К счастью, никто не пострадал. Пожара нет - написал Семикин.

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