росія FPV-дроном атакувала Запорізьку ОВА
Київ • УНН
FPV-дрон влучив у стіну Запорізької ОВА на рівні сьомого поверху. Люди не постраждали, пожежі немає.
Фото: t.me/zoda_gov_ua
росія атакувала будівлю Запорізької ОВА у центрі Запоріжжя дроном. Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін 20 листопада вранці, пише УНН.
росіяни атакували FPV-дроном будівлю Запорізької ОВА в самому центрі міста. Ворожий безпілотник влучив у стіну на рівні сьомого поверху. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежі немає
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