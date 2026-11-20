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росія атакувала будівлю Запорізької ОВА у центрі Запоріжжя дроном. Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін 20 листопада вранці, пише УНН.

росіяни атакували FPV-дроном будівлю Запорізької ОВА в самому центрі міста. Ворожий безпілотник влучив у стіну на рівні сьомого поверху. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежі немає - написав Семікін.

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