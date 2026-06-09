Германия выделит еще 300 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы
Киев • УНН
Германия выделяет 300 млн евро на 50 тысяч снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. В прошлом году ФРГ уже направила на этот проект 1 млрд евро.
Германия предоставит дополнительные 300 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом после переговоров в Берлине с министром обороны Чехии Яромиром Зоной объявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает Novinky, пишет УНН.
Детали
По словам Писториуса, выделенных средств должно хватить на приобретение около 50 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинских Сил обороны. Немецкий министр подчеркнул, что чешская инициатива остается важным механизмом поддержки Украины и поблагодарил Прагу за продолжение этого проекта.
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По данным чешской стороны, в рамках инициативы Украина уже получила более 4 миллионов крупнокалиберных боеприпасов. Германия остается крупнейшим иностранным донором проекта, направив на него в прошлом году в общей сложности 1 млрд евро.
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