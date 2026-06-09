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Германия выделит еще 300 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Германия выделяет 300 млн евро на 50 тысяч снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. В прошлом году ФРГ уже направила на этот проект 1 млрд евро.

Германия выделит еще 300 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия предоставит дополнительные 300 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом после переговоров в Берлине с министром обороны Чехии Яромиром Зоной объявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает Novinky, пишет УНН.

Детали

По словам Писториуса, выделенных средств должно хватить на приобретение около 50 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинских Сил обороны. Немецкий министр подчеркнул, что чешская инициатива остается важным механизмом поддержки Украины и поблагодарил Прагу за продолжение этого проекта.

Федоров и министр Норвегии договорились о ракетах Patriot и финансировании дронов05.06.26, 19:11 • 6753 просмотра

Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов и вместе с нашей оборонной промышленностью вносит значительный вклад в безопасность Европы

– заявил министр обороны Чехии Яромир Зона во время визита в Берлин.

По данным чешской стороны, в рамках инициативы Украина уже получила более 4 миллионов крупнокалиберных боеприпасов. Германия остается крупнейшим иностранным донором проекта, направив на него в прошлом году в общей сложности 1 млрд евро.

Участников чешской инициативы по снарядам для Украины стало вдвое меньше - FT27.05.26, 08:47 • 29142 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Борис Писториус
Чешская Республика
Германия
Украина
Берлин