Германия выделит еще 300 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия предоставит дополнительные 300 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом после переговоров в Берлине с министром обороны Чехии Яромиром Зоной объявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает Novinky, пишет УНН.

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По словам Писториуса, выделенных средств должно хватить на приобретение около 50 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинских Сил обороны. Немецкий министр подчеркнул, что чешская инициатива остается важным механизмом поддержки Украины и поблагодарил Прагу за продолжение этого проекта.

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Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов и вместе с нашей оборонной промышленностью вносит значительный вклад в безопасность Европы – заявил министр обороны Чехии Яромир Зона во время визита в Берлин.

По данным чешской стороны, в рамках инициативы Украина уже получила более 4 миллионов крупнокалиберных боеприпасов. Германия остается крупнейшим иностранным донором проекта, направив на него в прошлом году в общей сложности 1 млрд евро.

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