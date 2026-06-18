Германия выделяет еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot для Украины

Германия выделит дополнительные 400 млн долларов для Украины, в том числе на ракеты Patriot, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам в четверг, пишет УНН со ссылкой на Die Welt.

Детали

"Украинцы очень, очень успешно защищают свою страну и, в некоторых аспектах, отвоевывают территории. Сейчас импульс на стороне украинцев. Мы не должны ни на секунду колебаться в нашей поддержке Украины", - заявил Писториус по прибытии в Брюссель на заседание министров обороны стран НАТО.

Германия, по его словам, внесет вклад в финансирование дальнейших американских систем вооружения и боеприпасов для Украины. Американское вооружение страны НАТО финансируют в рамках программы PURL.

"Мы внесем 200 миллионов долларов на срочно необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны", - сказал Писториус и добавил, что "Германия внесет еще 200 миллионов долларов на закупку дополнительных управляемых ракет для системы Patriot".

Дополнение

Министры обороны встречаются в Брюсселе, чтобы подготовиться к саммиту НАТО в Анкаре в начале июля. Среди тем обсуждения – сокращение взносов США в Модель сил НАТО (NATO Force Model) и дальнейшая поддержка Украины.