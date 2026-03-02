Иран стремится к хаосу на Ближнем Востоке - СНБО Украины

Иран пытается посеять хаос на Ближнем Востоке, обстреливая всех союзников США в регионе, а также пытается повлиять на экономическую жизнь мира, которая во многом зависит от местных ресурсов. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по его прогнозам, надолго сил у Ирана "бить по всем подряд" не хватит.

"Если режим в Иране не выстоит, и удастся в конце концов его перезагрузить, это станет значительным поражением России и Китая в регионе. После Венесуэлы они получат второй удар от США, и это также повлияет в итоге на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе - даже теоретическая агрессия против Тайваня станет менее вероятной", - отметил Коваленко.

Он также сообщил, что США, вероятно, уничтожили штаб Корпуса стражей Исламской революции в Иране, и обнародовал соответствующее видео.

Напомним

По информации The Wall Street Journal, США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, прежде чем у них закончатся перехватчики для отражения ответных ударов Тегерана.

Великобритания, Франция и Германия готовы сотрудничать с США и партнерами, чтобы остановить ответные атаки Ирана