1 марта, 20:23 • 17509 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 28821 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 28831 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 35337 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 48954 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 61839 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 68011 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 76810 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 79019 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74414 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Графики отключений электроэнергии
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 94492 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 99971 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 82984 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 84627 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 84693 просмотра
Иран стремится к хаосу на Ближнем Востоке - СНБО Украины

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Иран пытается посеять хаос на Ближнем Востоке, обстреливая союзников США и влияя на мировую экономику. США, вероятно, уничтожили штаб Корпуса стражей Исламской революции в Иране.

Иран стремится к хаосу на Ближнем Востоке - СНБО Украины

Иран пытается посеять хаос на Ближнем Востоке, обстреливая всех союзников США в регионе, а также пытается повлиять на экономическую жизнь мира, которая во многом зависит от местных ресурсов. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по его прогнозам, надолго сил у Ирана "бить по всем подряд" не хватит.

"Если режим в Иране не выстоит, и удастся в конце концов его перезагрузить, это станет значительным поражением России и Китая в регионе. После Венесуэлы они получат второй удар от США, и это также повлияет в итоге на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе - даже теоретическая агрессия против Тайваня станет менее вероятной", - отметил Коваленко.

Он также сообщил, что США, вероятно, уничтожили штаб Корпуса стражей Исламской революции в Иране, и обнародовал соответствующее видео.

Напомним

По информации The Wall Street Journal, США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, прежде чем у них закончатся перехватчики для отражения ответных ударов Тегерана.

Великобритания, Франция и Германия готовы сотрудничать с США и партнерами, чтобы остановить ответные атаки Ирана01.03.26, 23:12 • 13656 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Венесуэла
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты