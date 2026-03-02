$43.210.00
1 березня, 20:23 • 16834 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 27480 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 27512 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 34349 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 48175 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 61420 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 67709 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76631 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 78724 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74276 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Графіки відключень електроенергії
Іран прагне хаосу на Близькому Сході - РНБО України

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Іран намагається посіяти хаос на Близькому Сході, обстрілюючи союзників США та впливаючи на світову економіку. США, ймовірно, знищили штаб Корпусу вартових Ісламської революції в Ірані.

Іран прагне хаосу на Близькому Сході - РНБО України

Іран намагається посіяти хаос на Близькому Сході, обстрілюючи всіх союзників США в регіоні, а також пробує вплинути на економічне життя світу, яке багато в чому залежить від місцевих ресурсів. Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінцормації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його прогнозами, надовго сил в Ірану "бити по всіх підряд" не вистачить.

"Якщо режим в Ірані не вистоїть, і вдасться врешті його перезавантажити, це стане значною поразкою росії та Китаю в регіоні. Після Венесуели вони отримають другий удар від США, і це також вплине в підсумку на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні - навіть теоретична агресія проти Тайваню стане менш імовірною", - зазначив Коваленко.

Він також повідомив, що США, ймовріно, знищили штаб Корпусу вартових Ісламської революції в Ірані, і оприлюднив відповідне відео.

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану, перш ніж у них закінчаться перехоплювачі для відбиття ударів у відповідь Тегерана.

Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати із США та партнерами, щоб зупинити атаки Ірану у відповідь01.03.26, 23:12 • 13417 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Венесуела
Тайвань
Китай
Сполучені Штати Америки