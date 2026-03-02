Іран прагне хаосу на Близькому Сході - РНБО України

Іран намагається посіяти хаос на Близькому Сході, обстрілюючи всіх союзників США в регіоні, а також пробує вплинути на економічне життя світу, яке багато в чому залежить від місцевих ресурсів. Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінцормації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Водночас, за його прогнозами, надовго сил в Ірану "бити по всіх підряд" не вистачить.

"Якщо режим в Ірані не вистоїть, і вдасться врешті його перезавантажити, це стане значною поразкою росії та Китаю в регіоні. Після Венесуели вони отримають другий удар від США, і це також вплине в підсумку на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні - навіть теоретична агресія проти Тайваню стане менш імовірною", - зазначив Коваленко.

Він також повідомив, що США, ймовріно, знищили штаб Корпусу вартових Ісламської революції в Ірані, і оприлюднив відповідне відео.

За інформацією The Wall Street Journal, США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану, перш ніж у них закінчаться перехоплювачі для відбиття ударів у відповідь Тегерана.

Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати із США та партнерами, щоб зупинити атаки Ірану у відповідь