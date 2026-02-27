В Верховной Раде прозвучало требование запретить Roblox
Киев • УНН
Нардеп от провластной фракции, озвучивший их, пояснил: ссылается на опыт других стран, которые, по его словам, уже вводили запрет или ограничения в отношении Roblox, в частности Турции и Китая.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов призвал запретить в Украине игровую платформу Roblox, назвав ее "латентной угрозой национальной безопасности". Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во время Часа вопросов к Правительству 27 февраля, передает УНН.
Подробности
Парламентарий утверждал, что платформа якобы используется для "зомбирования" и манипуляций детьми.
Я сейчас буду говорить об очень вредной и опасной платформе Roblox, которая была создана с целью зомбирования, манипулирования нашими детьми. Я даже считаю, что это угроза, латентная угроза национальной безопасности. Они попали в плен к этой секте педофилов, этим кураторам, которые манипулируют, которые уничтожают сознание наших детей
Нардеп также заявил, что ставит Украине в пример другие страны, которые, по его словам, запрещали или ограничивали Roblox, в частности Турцию и Китай.
Напомним
В Турции доступ к Roblox блокировали в августе 2024 года на фоне заявлений о рисках для безопасности детей, а сама компания Roblox сообщала, что работает с местными властями над урегулированием ситуации.
Кроме того, роскомнадзор блокировал Roblox в декабре 2025 года, объясняя это якобы "неприемлемым контентом" и другими обвинениями.
Также в США в последние годы периодически звучит критика в адрес платформы относительно безопасности детей и модерации контента.