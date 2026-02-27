$43.210.03
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 18877 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 35592 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 32564 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 33251 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 29363 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 45516 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex
26 февраля, 12:47 • 22322 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 107438 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 47181 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Верховной Раде прозвучало требование запретить Roblox

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Нардеп от провластной фракции, озвучивший их, пояснил: ссылается на опыт других стран, которые, по его словам, уже вводили запрет или ограничения в отношении Roblox, в частности Турции и Китая.

В Верховной Раде прозвучало требование запретить Roblox

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов призвал запретить в Украине игровую платформу Roblox, назвав ее "латентной угрозой национальной безопасности". Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во время Часа вопросов к Правительству 27 февраля, передает УНН.

Подробности

Парламентарий утверждал, что платформа якобы используется для "зомбирования" и манипуляций детьми.

Я сейчас буду говорить об очень вредной и опасной платформе Roblox, которая была создана с целью зомбирования, манипулирования нашими детьми. Я даже считаю, что это угроза, латентная угроза национальной безопасности. Они попали в плен к этой секте педофилов, этим кураторам, которые манипулируют, которые уничтожают сознание наших детей

 - сказал Неклюдов.

Нардеп также заявил, что ставит Украине в пример другие страны, которые, по его словам, запрещали или ограничивали Roblox, в частности Турцию и Китай.

Напомним

В Турции доступ к Roblox блокировали в августе 2024 года на фоне заявлений о рисках для безопасности детей, а сама компания Roblox сообщала, что работает с местными властями над урегулированием ситуации.

Кроме того, роскомнадзор блокировал Roblox в декабре 2025 года, объясняя это якобы "неприемлемым контентом" и другими обвинениями.

Также в США в последние годы периодически звучит критика в адрес платформы относительно безопасности детей и модерации контента.

Александра Василенко

ОбществоПолитикаТехнологии
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Слуга народа
Верховная Рада
Китай
Турция
Соединённые Штаты
Украина