У Верховній Раді пролунала вимога заборонити Roblox

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов закликав заборонити в Україні ігрову платформу Roblox, назвавши її "латентною загрозою національній безпеці". Про це він заявив з трибуни Верховної Ради під час Години запитань до Уряду 27 лютого, передає УНН.

Парламентар стверджував, що платформа нібито використовується для "зомбування" та маніпуляцій дітьми.

Я зараз буду говорити про дуже шкідливу і небезпечну платформу Roblox, яка була створена з метою зомбування, маніпулювання нашими дітьми. Я навіть вважаю, що це загроза, латентна загроза національної безпеки. Вони потрапили в полон до цієї секти педофілів, цим кураторам, які маніпулюють, які знищують свідомість наших дітей