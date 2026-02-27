У Верховній Раді пролунала вимога заборонити Roblox
Київ • УНН
Нардеп від провладної фракції, який їх озвучив, пояснив: посилається на досвід інших країн, які, за його словами, вже запроваджували заборону або обмеження щодо Roblox, зокрема Туреччини та Китаю.
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов закликав заборонити в Україні ігрову платформу Roblox, назвавши її "латентною загрозою національній безпеці". Про це він заявив з трибуни Верховної Ради під час Години запитань до Уряду 27 лютого, передає УНН.
Деталі
Парламентар стверджував, що платформа нібито використовується для "зомбування" та маніпуляцій дітьми.
Я зараз буду говорити про дуже шкідливу і небезпечну платформу Roblox, яка була створена з метою зомбування, маніпулювання нашими дітьми. Я навіть вважаю, що це загроза, латентна загроза національної безпеки. Вони потрапили в полон до цієї секти педофілів, цим кураторам, які маніпулюють, які знищують свідомість наших дітей
Нардеп також заявив, що ставить Україні за приклад інші країни, які, за його словами, забороняли або обмежували Roblox, зокрема Туреччину та Китай.
Нагадаємо
У Туреччині доступ до Roblox блокували у серпні 2024 року на тлі заяв про ризики для безпеки дітей, а сама компанія Roblox повідомляла, що працює з місцевою владою над врегулюванням ситуації.
Крім того, роскомнагляд блокував Roblox у грудні 2025 року, пояснюючи це нібито "неприйнятним контентом" та іншими звинуваченнями.
Також у США останніми роками періодично лунає критика на адресу платформи щодо безпеки дітей та модерації контенту.