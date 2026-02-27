У Верховній Раді пролунала вимога заборонити Roblox

$43.210.03
51.020.06
ukenru
10:21 • 1832 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 18901 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 35620 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 32584 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 33262 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 29370 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 45532 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22322 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 107454 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 47185 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.3м/с
70%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів 27 лютого, 00:52 • 6452 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 13631 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 15513 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 12016 перегляди
Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні05:43 • 4776 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 45532 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 37328 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 107454 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 81138 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 85040 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 13658 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 14985 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 46053 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 55806 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 58153 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Фільм
P-3 Orion

У Верховній Раді пролунала вимога заборонити Roblox

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Нардеп від провладної фракції, який їх озвучив, пояснив: посилається на досвід інших країн, які, за його словами, вже запроваджували заборону або обмеження щодо Roblox, зокрема Туреччини та Китаю.

У Верховній Раді пролунала вимога заборонити Roblox

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов закликав заборонити в Україні ігрову платформу Roblox, назвавши її "латентною загрозою національній безпеці". Про це він заявив з трибуни Верховної Ради під час Години запитань до Уряду 27 лютого, передає УНН.

Деталі

Парламентар стверджував, що платформа нібито використовується для "зомбування" та маніпуляцій дітьми.

Я зараз буду говорити про дуже шкідливу і небезпечну платформу Roblox, яка була створена з метою зомбування, маніпулювання нашими дітьми. Я навіть вважаю, що це загроза, латентна загроза національної безпеки. Вони потрапили в полон до цієї секти педофілів, цим кураторам, які маніпулюють, які знищують свідомість наших дітей

 - сказав Неклюдов.

Нардеп також заявив, що ставить Україні за приклад інші країни, які, за його словами, забороняли або обмежували Roblox, зокрема Туреччину та Китай.

Нагадаємо

У Туреччині доступ до Roblox блокували у серпні 2024 року на тлі заяв про ризики для безпеки дітей, а сама компанія Roblox повідомляла, що працює з місцевою владою над врегулюванням ситуації.

Крім того, роскомнагляд блокував Roblox у грудні 2025 року, пояснюючи це нібито "неприйнятним контентом" та іншими звинуваченнями.

Також у США останніми роками періодично лунає критика на адресу платформи щодо безпеки дітей та модерації контенту.

Олександра Василенко

СуспільствоПолітикаТехнології
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Слуга народу
Верховна Рада України
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна