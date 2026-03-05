Интерес покупателей к российской нефти в Азии растет, но цены остаются стабильными - Reuters

Интерес покупателей к российской нефти в Индии и Китае растет из-за опасений по поводу поставок с Ближнего Востока, хотя цены пока не изменились. Об этом Reuters сообщили пять трейдеров, пишет УНН.

Детали

Сбои поставок через Ормузский пролив на юго-западе Персидского залива усложнили доступность нефтяных марок с Ближнего Востока и привели к повышению стоимости фрахта, отметили трейдеры и аналитики.

Индийские нефтепереработчики обратились к российским поставщикам по поводу срочных поставок на март и апрель, сообщили два трейдера и один инсайдер отрасли.

Индийские нефтепереработчики сейчас консультируются с правительством о возможности дополнительных импортов из россии - сообщил один из источников.

Китайские покупатели также проявляют интерес, хотя недавние покупки позволили им иметь запас.

Китай покупал большие объемы по низким ценам перед Китайским новым годом, поэтому они могут позволить себе подождать, пока ситуация с войной в Иране станет яснее - сказал один из трейдеров.

Другой трейдер добавил: "Покупатели ожидают, что конфликт в Иране закончится скоро, и не хотят платить больше при текущих ценах на Брент".

В последние месяцы Китай поглотил объемы нефти, которые были перемещены из Индии, увеличив свои морские закупки до многомесячных максимумов по глубоким скидкам, отметили трейдеры.

Стоимость транспортировки американской нефти в Азию выросла до исторического максимума

Скидка на российскую нефть Urals, отгружаемую из порта Приморск (FOB), составляла $25-26 за баррель к цене Brent на вторник, что осталось на уровне последних оценок, согласно последним данным LSEG.

Скидки в китайских и индийских портах на основе доставки также остались почти неизменными от уровней до начала конфликта в Иране.

Китай и Индия уже являются основными покупателями российской нефти, хотя Индия в последнее время сократила закупки из-за давления со стороны Вашингтона.

Ожидается, что импорт нефти в Индию резко снизится в апреле из-за планового обслуживания на Наяра Энерджи, которая частично принадлежит российскому Роснефту и является крупным покупателем.

Другие индийские нефтепереработчики также планировали сократить закупки, но турбулентность на Ближнем Востоке заставила некоторых пересмотреть свои планы, сообщили трейдеры.

Российский вице-премьер александр новак сказал в среду, что москва готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, сообщают СМИ.

россия готова перенаправить нефть в Индию из-за конфликта на Ближнем Востоке - Reuters