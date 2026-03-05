$43.720.26
Інтерес покупців до російської нафти в Азії зростає, але ціни залишаються стабільними - Reuters

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Індія та Китай збільшують інтерес до російської нафти через побоювання щодо постачань з Близького Сходу. Ціни на російську нафту Urals залишаються стабільними, незважаючи на зростаючий попит.

Інтерес покупців до російської нафти в Азії зростає, але ціни залишаються стабільними - Reuters

Інтерес покупців до російської нафти в Індії та Китаї зростає через побоювання щодо постачання з Близького Сходу, хоча ціни поки що не змінилися. Про це Reuters повідомили п'ятеро трейдерів, пише УНН.

Деталі

Зриви постачання через Ормузьку протоку на південному заході Перської затоки ускладнили доступність нафтових марок з Близького Сходу та спричинили підвищення вартості фрахту, зазначили трейдери та аналітики.

Індійські нафтопереробники звернулися до російських постачальників щодо термінових поставок на березень та квітень, повідомили два трейдери та один інсайдер галузі.

Індійські нафтопереробники зараз консультуються з урядом щодо можливості додаткових імпортів з росії

- повідомило одно з джерел.

Китайські покупці також виявляють інтерес, хоча нещодавні покупки дозволили їм мати запас.

Китай купував великі обсяги за низькими цінами перед Китайським новим роком, тому вони можуть дозволити собі зачекати, поки ситуація з війною в Ірані стане яснішою

-  сказав один з трейдерів.

Інший трейдер додав: "Покупці очікують, що конфлікт в Ірані закінчиться скоро, і не хочуть платити більше при поточних цінах на Брент".

В останні місяці Китай поглинув обсяги нафти, які були переміщені з Індії, збільшивши свої морські закупівлі до багатомісячних максимумів за глибокими знижками, зазначили трейдери.

Знижка на російську нафту Urals, що відвантажується з порту Приморськ (FOB), становила $25-26 за барель до ціни Brent на вівторок, що залишилося на рівні останніх оцінок, згідно з останніми даними LSEG.

Знижки в китайських та індійських портах на основі доставки також залишилися майже незмінними від рівнів до початку конфлікту в Ірані.

Китай та Індія вже є основними покупцями російської нафти, хоча Індія останнім часом скоротила закупівлі через тиск з боку Вашингтона.

Очікується, що імпорт нафти в Індію різко знизиться в квітні через планове обслуговування на Наяра Енерджі, яка частково належить російському Роснефту і є великим покупцем.

Інші індійські нафтопереробники також планували скоротити закупівлі, але турбулентність на Близькому Сході змусила деяких переглянути свої плани, повідомили трейдери.

Російський віце-прем'єр олександр новак сказав в середу, що москва готова збільшити постачання нафти до Китаю та Індії, повідомляють ЗМІ.

Ольга Розгон

