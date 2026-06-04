путин заявил, что "не против" евроассоциации Украины, но против превращения ЕС в "военный блок"
Киев • УНН
путин не против евроассоциации Украины, но выступает против превращения ЕС в военный блок. российский диктатор заявил, что планы "контролировать весь Донбасс и заключить соглашение не противоречат друг другу"
россия "не против" евроассоциации Украины, но против превращения ЕС в "военный блок". Об этом российский диктатор владимир путин сказал на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"Мы не против каких-то экономических интеграций, пожалуйста, мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок. Вот это вызывает наше беспокойство", — отметил путин.
россия готова договориться с Украиной о прекращении войны на "основе Анкориджа" - путин04.06.26, 21:05 • 700 просмотров
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что планы "контролировать весь Донбасс и заключить соглашение не противоречат друг другу". Кроме того, он добавил, что россия якобы контролирует 80% Запорожской области, 85% - "днр" и 100% - "лнр".