В Лондоне заключили в тюрьму банду, которая подожгла склад с помощью для Украины по приказу "Вагнера" – Sky News
Киев • УНН
В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".
Детали
21-летний Дилан Эрл, организовавший поджог, был приговорен к 23 годам лишения свободы (17 лет в тюрьме и шесть под усиленным надзором), а его сообщник Джейк Ривз – к 12 годам заключения. Суд установил, что Эрл завербовал Ривза, тот привлек еще нескольких друзей, и вместе они совершили нападение на склад в Лейтоне, планируя также серию дальнейших поджогов в центре Лондона и даже похищение российского диссидента Евгения Чичваркина.
Во время оглашения приговора судья Олд-Бейли Чима-Грабб подчеркнула, что поджог был частью "спланированной кампании терроризма и саботажа" в пользу российского государства. По ее словам, это не единичный случай: через 10 дней после лондонского инцидента был атакован склад в Испании, а Эрл обсуждал потенциальные нападения в Чехии.
Командующий Столичной полиции Доминик Мерфи отметил, что вербовка молодых британцев для интересов враждебных государств становится все более частой, а многие из них мотивированы деньгами и "гламуром".
