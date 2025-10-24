$41.900.14
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 5644 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 11486 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 16871 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 16415 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 32098 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 23441 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 19221 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27363 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70152 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Лондоне заключили в тюрьму банду, которая подожгла склад с помощью для Украины по приказу "Вагнера" – Sky News

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".

В Лондоне заключили в тюрьму банду, которая подожгла склад с помощью для Украины по приказу "Вагнера" – Sky News

Британские суды приговорили к длительному тюремному заключению группу молодых людей, причастных к поджогу лондонского склада, который поставлял гуманитарную помощь и оборудование StarLink в Украину. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнера", нанесло ущерб на сумму около 1 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

21-летний Дилан Эрл, организовавший поджог, был приговорен к 23 годам лишения свободы (17 лет в тюрьме и шесть под усиленным надзором), а его сообщник Джейк Ривз – к 12 годам заключения. Суд установил, что Эрл завербовал Ривза, тот привлек еще нескольких друзей, и вместе они совершили нападение на склад в Лейтоне, планируя также серию дальнейших поджогов в центре Лондона и даже похищение российского диссидента Евгения Чичваркина.

ч. В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами

Во время оглашения приговора судья Олд-Бейли Чима-Грабб подчеркнула, что поджог был частью "спланированной кампании терроризма и саботажа" в пользу российского государства. По ее словам, это не единичный случай: через 10 дней после лондонского инцидента был атакован склад в Испании, а Эрл обсуждал потенциальные нападения в Чехии. 

Командующий Столичной полиции Доминик Мерфи отметил, что вербовка молодых британцев для интересов враждебных государств становится все более частой, а многие из них мотивированы деньгами и "гламуром".

ч. В Польше и Румынии задержали диверсантов РФ, которые через "Новую почту" в ЕС планировали серию взрывов и поджогов

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Старлинк
благотворительность
Чешская Республика
Испания
Румыния
Украина
Лондон
Польша