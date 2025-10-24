У Лондоні ув’язнили банду, яка підпалила склад із допомогою для України за наказом "вагнера" – Sky News
У Великій Британії засудили юнаків, які були обвинувачені у підпалі складу із StarLink для України. Напад, здійснений за наказом російської приватної військової організації "вагнера".
Британські суди засудили до тривалого ув’язнення групу молодих людей, причетних до підпалу лондонського складу, який постачав гуманітарну допомогу та обладнання StarLink в Україну. Напад, здійснений за наказом російської приватної військової організації "вагнера", завдав збитків на суму близько 1 мільйона фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
21-річного Ділана Ерла, який організував підпал, засудили до 23 років позбавлення волі (17 років у в’язниці та шість під посиленим наглядом), а його спільника Джейка Рівза – до 12 років ув’язнення. Суд встановив, що Ерл завербував Рівза, той долучив ще кількох друзів, і разом вони здійснили напад на склад у Лейтоні, плануючи також серію подальших підпалів у центрі Лондона та навіть викрадення російського дисидента Євгена Чичваркіна.
Під час оголошення вироку суддя Олд-Бейлі Чіма-Грабб підкреслила, що підпал був частиною "спланованої кампанії тероризму та саботажу" на користь російської держави. За її словами, це не поодинокий випадок: за 10 днів після лондонського інциденту було атаковано склад в Іспанії, а Ерл обговорював потенційні напади у Чехії.
Командувач Столичної поліції Домінік Мерфі зазначив, що завербування молодих британців для інтересів ворожих держав стає дедалі частішим, а багато з них мотивовані грошима та "гламуром".
