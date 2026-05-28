Громады получили право официально финансировать ВСУ и строить фортификации - Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Зеленский подписал закон о праве местных советов финансировать оборону и строить фортификации. Громады смогут поддерживать ВСУ, за исключением предоставления оружия.
Верховная Рада получила подписанный Президентом Украины Закон, расширяющий полномочия органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
Детали
Данный закон предусматривает:
- предоставление полномочий сельским, поселковым, городским советам принимать решения о предоставлении финансовой и материальной поддержки сектору безопасности и обороны в период действия военного или чрезвычайного положения, утверждение местных программ поддержки сектора безопасности и
обороны (кроме предоставления огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств);
- предоставление полномочий исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов относительно:
- подготовки, представления на утверждение, организации выполнения и реализации в период действия военного или чрезвычайного положения местных программ поддержки сектора безопасности и обороны, в том числе программ усиления обороноспособности и безопасности государства и содействия материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Украины (кроме предоставления
огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств);
- подготовки, представления на утверждение, организации выполнения и реализации в соответствии с законом местных программ строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте реформы армии, раскрыв основные три пункта. Речь идет об увеличении денежного довольствия, специальных контрактах для пехотинцев и усилении контрактной системы таким образом, чтобы были понятны сроки службы.