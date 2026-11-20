Російський FPV-дрон влучив у музей Кучми на Чернігівщині - РВА
Київ • УНН
У селі Чайкине російський FPV-дрон влучив у музей Леоніда Кучми. Після удару спалахнула пожежа, даних про потерпілих немає.
У Чернігівській області російські війська вдарили, попередньо, FPV-дроном, по Будинку-музею другого Президента України Леоніда Кучми, повідомив 20 листопада голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов у соцмережах, пише УНН.
Чайкине, Новгород-Сіверська громада. Сьогодні вранці, 20 листопада, близько 09:50, у селі Чайкине зафіксовано вороже влучання (попередньо — FPV-дрона). Унаслідок удару спалахнула пожежа в Будинку-музеї другого Президента України Леоніда Кучми
З його слів, за наявною інформацією, відомості щодо потерпілих не надходили.
росія FPV-дроном атакувала Запорізьку ОВА20.11.26, 10:12 • 2944 перегляди