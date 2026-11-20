Фото: голова Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов у Facebook

У Чернігівській області російські війська вдарили, попередньо, FPV-дроном, по Будинку-музею другого Президента України Леоніда Кучми, повідомив 20 листопада голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов у соцмережах, пише УНН.

Чайкине, Новгород-Сіверська громада. Сьогодні вранці, 20 листопада, близько 09:50, у селі Чайкине зафіксовано вороже влучання (попередньо — FPV-дрона). Унаслідок удару спалахнула пожежа в Будинку-музеї другого Президента України Леоніда Кучми - написав голова РДА.

З його слів, за наявною інформацією, відомості щодо потерпілих не надходили.

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